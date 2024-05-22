CHP, Kayseri Pınarbaşı'nda miting yapacak - Son Dakika
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CHP, Kayseri Pınarbaşı'nda miting yapacak

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CHP, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenileneceği tarihten önce miting düzenleyecek. Mitinge, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.

22.05.2024 10:50  Güncelleme: 10:55
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(ANKARA) - CHP, 2 Haziran'da seçimlerin yenileneceği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 24 Mayıs Cuma günü miting yapacak. Mitinge, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın da katılacağı ifade edildi.

CHP, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde AKP ve MHP'nin itirazlarının kabul edilmesiyle yenilenmesine karar verilen seçimi yeniden kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor. 2 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde CHP, Kayseri Pınarbaşı'nda miting yapmaya hazırlanıyor. 24 Mayıs Cuma günü, saat 13.30'da yapılacak mitingi, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç duyurdu. Mitinge, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da katılacağını söyleyen Genç, tüm Kayserilileri mitinge davet etti.

YSK, CHP'nin kazandığı seçimin yenilenmesine karar vermişti

31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Kayseri'nin Pınarbaşı Belediyesi'nde CHP'nin adayı Deniz Yağan, yüzde 33,30'luk oy oranıyla seçimleri kazanmıştı. AKP ve MHP'nin itirazları sonucunda, Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu seçimleri yenileme kararı aldı. CHP, söz konusu karara itiraz etti. YSK, itiraz başvurularını incelediği 6 Nisan'daki toplantısında, CHP'nin "belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki kararların kaldırılması" talebini reddetti ve Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

CHP, Kayseri Pınarbaşı\'nda miting yapacak
Kaynak: ANKA

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