CHP'li Başarır, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün imara açılmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP'li Başarır, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün imara açılmasına tepki gösterdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün 1. derece sit derecesinin düşürülerek yapılaşmaya açılmasına tepki gösterdi. Başarır, tarım alanlarını daraltıp imara açmanın ülkeye ihanet olduğunu belirterek, bu duruma izin vermeyeceklerini vurguladı.

31.08.2024 17:29
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(MERSİN) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'in Erdemli ilçesinde 3.5 kilometre sahili bulunan yaklaşık 3 bin dekarlık alanda kurulu Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün 1. derece sit derecesinin düşürülerek yapılaşmaya açılmasına tepki gösterdi. Başarır, bu durumu, "Sıkıştığınız zaman orman alanlarına, tarım alanlarına, sit alanlarına imar vererek ve satarak bütçeyi denkleştiremezsiniz. Tarım alanlarını daraltıp imara açmak bu ülkeye ihanettir. Buna izin vermeyeceğiz" sözleriyle eleştirdi.

CHP'li Başarır, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü arazisinin sit derecesinin düşürülerek ranta açılacağı iddialarına tepki gösterdi. Arazinin imara açılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Başarır, şöyle konuştu:

"Doğal sit alanı olan, birinci sınıf tarım alanı olan ve özellikle Çukurova'da Türkiye'de tarımı geliştirmek için kurulan ve hizmet veren bu alan imara açılmak, rant kapısı yapılmak isteniyor. Vali bir açıklama yaptı, ben buna inanmak istiyorum, bu durumu yalanladı. Ama çok yakın bir zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir heyet geldi ve burayla ilgili bir rapor hazırlayacak. Maalesef ki bu tip kararlar bir gece yarısı Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle çıkıyor. Mesela 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nda İzmir'de Bayraklı'da yanan yerler imara açıldı. Aynı şeyi Erdemli'de yaşamak istemiyoruz.

Artık yeter. Sıkıştığınız zaman orman alanlarına, tarım alanlarına, SİT alanlarına imar vererek, satarak bütçeyi denkleştiremezsiniz. Zaten çiftçinin durumu ortada, tarım alanlarını geliştirmek yerine tarım alanlarını daraltıp imara açmak bu ülkede tarıma, köylüye ihanettir. Buna izin vermeyeceğiz, Mersin olarak vermeyeceğiz, biz buradayız. Haydi bakalım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Başarır, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün imara açılmasına tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Başarır, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün imara açılmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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