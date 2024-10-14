CHP'li Bülbül'ün Raporu TBMM'de Engellendi - Son Dakika
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CHP'li Bülbül'ün Raporu TBMM'de Engellendi

CHP'li Süleyman Bülbül'ün Adalet Raporu'nun dağıtımı Meclis İdare Amirliği tarafından engellendi.

14.10.2024 21:31
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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün sekizincisini hazırladığı Adalet Raporu'nun TBMM'de dağıtımı, görevli Meclis İdare Amiri tarafından engellendi. CHP'li Bülbül, "Seçilmiş bir milletvekillinin yazdığı kitabın TBMM'ye girişinin engellenmesi hukuk tanımazlığın en net örneklerinden biridir" tepkisini gösterdi.

CHP'li Bülbül, sekizincisini yazdığı Adalet Raporu'nun dağıtımı için TBMM İdare Amirliği'ne resmi yazı gönderdi. TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın verdiği yanıtta, kitabın dağıtımının "Parti ve yasama faaliyeti ile ilgili" olmadığı belirtildi. TBMM İdare Amiri'nin verdiği yanıtta, "Milletvekillerine dağıtıma ilişkin yönergede: 2. madde c fıkrasında belirtilen 'parti ve yasama faaliyeti ile ilgili olmadığı anlaşılan raporun TBMM vasıtası ile dağıtımı uygun görülmemiştir" denildi.

CHP'li Bülbül, daha önce yedi kez yazıp kitaplaştırdığı ve TBMM'de dağıtımı yapılan kitabın bu kez engellendiğini belirterek şu sözlerle tepki gösterdi:

" Türkiye'de yaşanan Anayasal hak ve özgürlüklerin ihlalini derleyerek kitaplaştırdığım 8. Adalet Raporu'nun TBMM'ye girişi Meclis İdare Amirliği tarafından engellenmiştir. Meclis İdare Amirliği, gerekçe olarak Adalet Raporu'nun yasama faaliyetine aykırı olduğunu öne sürmektedir. Daha önce yedi defa yazıp kitaplaştırdığım ve Meclis'te dağıttığım, bu kez sekizincisini yazdığım kitap yasama faaliyetine nasıl aykırı olabilir? 8. Adalet Raporu'nun görevli TBMM İdare Amirince yasama faaliyeti dışında değerlendirilmesinin ne gibi bir amacı olabilir? Bu yasak, halkın oylarıyla seçilmiş ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü olan bir milletvekilinin yasama faaliyetine yönelik bir engelleme olup kabul edilemez niteliktedir. Kitabın, TBMM'ye girişinin engellenmesi, ret kararı verilmesi, hukuk tanımazlığın, hak ihlallerinin en büyük örneklerinden biridir. Yasama faaliyetlerini de 'yasama faaliyeti değil' diyerek engellemeye çalışmak nasıl bir akıl tutulmasıdır? Tüm engellemelere karşı, yargı sistemindeki hukuksuzlukları raporlamaya, düzenin çarpıklığını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Süleyman Bülbül, Milletvekili, Politika, 3-sayfa, Güncel, Aydın, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Bülbül'ün Raporu TBMM'de Engellendi - Son Dakika

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