CHP'li Genç: Ekonomi Kara Delik - Son Dakika
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CHP'li Genç: Ekonomi Kara Delik

Aşkın Genç, Türkiye'deki ekonomik durumu eleştirerek yoksulluk ve devlet harcamalarını gündeme getirdi.

06.01.2025 14:00
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(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Sayıştay'ın KİT raporlarıyla lgili "TRT, 'Selahaddin Eyyubi' dizisi için kostümlere 12 milyon lira harcamış. Hani diyoruz ya, 'Halk kuru ekmek yerken sarayda pasta kesiliyor' diye, işte bunun resmidir. TOKİ'nin 33,5 milyar liralık alacağını tahsil edememesi, ÇAYKUR'un 25 milyar liralık borcunun ödenmemesi, PTT'nin zararda dibe vurması… Devlet kurumları resmen 'batıyor ama şatafatından ödün vermiyor' modunda" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, ekonomi verileri üzerinden iktidarın politikalarını eleştirdi. Genç, yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"Türkiye ekonomisi tam anlamıyla bir kara delik haline geldi, halkımızı içine çekiyor! TÜİK verilerine göre yoksulluk oranı yüzde 21,2. Yani, 17 milyondan fazla vatandaşımız yoksul. Birleşik Kamu-İş'in araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 71 bin lira, Türk-İş'e göre 68 bin 675 lira. TÜİK'in sınırı ise bunun yarısı kadar bile değil. Gerçekle bağını koparmış bir TÜİK, halkın gerçeklerini nasıl görebilir?

"'Nas böyle emrediyor' politikaları, halkın sırtına faizle vuruyor"

Vatandaşların borçları artık Everest'e tırmanmış durumda: 4 trilyon lira! Bankalara ödenen faiz ise 850 milyar lirayı bulmuş. Yani AKP'nin 'Nas böyle emrediyor' politikaları, halkın sırtına faizle vuruyor. İroni şu ki, faizle mücadele diyerek halkı faiz bataklığına ittiler. Halk borçtan boğuluyor ama hükümet hala pembe tablo çizmeye çalışıyor. Dış borç stokumuz 525,8 milyar dolara yükseldi. AKP'nin iktidara geldiği 2002'de bu rakam sadece 131,8 milyar dolardı. Yani 394 milyar dolarlık bir borç artışı var. 'Faiz lobisi' diyorlardı ya, asıl lobinin kim olduğunu hepimiz çok iyi görüyoruz. Bu borçların faizi için bugüne kadar 245 milyar dolar ödendi. Faiz lobisiyle mücadele ettiklerini söyleyenlerin aslında lobinin kendisi olduğunu görmek için ekonomist olmaya gerek yok!

"Artık simit bile lüks oldu"

2024'te Türk lirası alım gücünü tamamen kaybetti. 200 TL'lik banknotla 2009'da 132 dolar alınabiliyordu, şimdi sadece 6 dolar alınıyor. 15 yılda 200 TL'yi çerez parasına çevirdiler! Ekonomiyi simit hesabıyla anlatmaya alışkınlar, ama artık simit bile lüks oldu.

Sayıştay raporları ise ayrı bir komedi! TMO borç içinde, TRT harcamaları yüzde 90 artmış. Hatta 'Selahaddin Eyyubi' dizisi için kostümlere 12 milyon lira harcamışlar. Hani diyoruz ya, 'Halk kuru ekmek yerken sarayda pasta kesiliyor' diye, işte bunun resmidir. TOKİ'nin 33,5 milyar liralık alacağını tahsil edememesi, ÇAYKUR'un 25 milyar liralık borcunun ödenmemesi, PTT'nin zararda dibe vurması… Devlet kurumları resmen 'batıyor ama şatafatından ödün vermiyor' modunda!

"Geçim olmazsa, sandık gelir; halk gereken cevabı verir"

Reel sektörün döviz açığı 132,3 milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığımız ise 82,2 milyar dolar. Bu kadar açıkla ancak gökyüzünü görebiliriz! 2024'te ithalat azalmış, ihracat artmış diyorlar ama açık hala devasa boyutlarda. Kapanmayan bu açık, vatandaşın mutfağındaki yangına odun atıyor.

Vatandaş artık iki günde bir et değil, etiket okuyor. Hanelerin yüzde 39'u iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren bir yemek bile yiyemiyor. Yüzde 57,5'i ise tatile çıkmayı hayal bile edemiyor. Ama saraydakiler için tatile gitmek değil, tatil köyü yaptırmak mesele! Halk açken, borçluyken, işsizken şatafat içinde yaşayanların dönemi sona eriyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak; adil bir gelir dağılımı, üretken bir ekonomi ve refah içinde bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz. Geçim olmazsa, sandık gelir; halk gereken cevabı verir!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Genç: Ekonomi Kara Delik - Son Dakika

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