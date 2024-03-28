CHP Milletvekili: İznik\'te kadınlar mitinge zorla götürüldü, çocuklar iş yerine gelmek zorunda kaldı

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CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, " İznik'te bir tekstil atölyesindeyiz, kadınlara buluştuk. Belediye'nin kreşini tatil etmişler. Bütün Bursa'daki kamu kurumlarını neredeyse tatil ettikleri gibi. Bütün personeli zorla mitinge götürdükleri için çocuklar da anneleriyle iş yerine gelmek zorunda kalmış" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa mitingine katıldı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa'nın İznik ilçesindeki bir tekstil atölyesini ziyaret etti. Altaca, burada şunları söyledi:

"İznik'te bir tekstil atölyesindeyiz, kadınlara buluştuk. Bugün belediyenin kreşini tatil etmişler, bütün Bursa'daki kamu kurumlarını neredeyse tatil ettikleri gibi. Bütün personeli zorla mitinge götürdükleri için çocuklar da anneleriyle iş yerine gelmek zorunda kalmış."