CHP'li Mertcan Üreten Gözaltına Alındı

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten'in bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltı işlemine ilişkin Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, Mertcan Üreten'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, dün gözaltına alınmış, bu gözaltıya tepki gösteren İBB başkanı Ekrem İmamoğlu adalet vurgusu yapan bir konuşma yapmıştı. Bu konuşmanın bittiği dakikalarda İmamoğlu hakkında da soruşturma başlatıldığını duyuran başsavcılık, soruşturmanın "tehdit" ve "terörle mücadelede görevli kişileri hedef göstermek" suçlamasıyla resen yürütüldüğünü açıkladı.

Bu konuyla ilgili sosyal medya paylaşımlar hakkında da soruşturma başlatıldığını açıklayan Başsavcılık, saat 11.00 sıralarında yeni bir açıklamayla CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan'ın gözaltına alındığını bildirdi.