CHP'li Nalbantoğlu'ndan İktidara Tepki: "12 Eylül Darbecileri Bile Bunlar Kadar Ülkeye Zarar Vermemiştir" - Son Dakika
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CHP'li Nalbantoğlu'ndan İktidara Tepki: "12 Eylül Darbecileri Bile Bunlar Kadar Ülkeye Zarar Vermemiştir"

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlere kolluk kuvvetlerinin sert müdahalesi, gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi. Nalbantoğlu,   "Ekonomik, sosyal, siyasal ve toplumsal boyutuyla 12 Eylül darbecileri bile bunlar kadar ülkeye zarar vermemiştir. Bütün bunlar ise Tayyip Erdoğan’ın ömür boyu tek adam olarak ülkeyi yönetme sevdası ve iktidarı kaybetme korkusunun sonucudur" dedi.

27.03.2025 17:46  Güncelleme: 20:28
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(ANKARA)- CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde kolluk kuvvetlerinin sert müdahalesi, gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi. Nalbantoğlu,   "Ekonomik, sosyal, siyasal ve toplumsal boyutuyla 12 Eylül darbecileri bile bunlar kadar ülkeye zarar vermemiştir. Bütün bunlar ise Tayyip Erdoğan'ın ömür boyu tek adam olarak ülkeyi yönetme sevdası ve iktidarı kaybetme korkusunun sonucudur" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve belediye çalışanlarına yönelik gözaltı ve tutuklamalar nedeniyle başlayan protesto eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Nalbantoğlu, şunları kaydetti:

"19 Mart'tan itibaren İstanbul'da başlayan ve dalga dalga tüm yurda yayılan protesto gösterilerine karşı emniyet güçlerinin biber gazı, ses bombası ve tazyikli su kullanarak müdahalede bulunması, savunmasız gençlere, öğrencilere, kadınlara ve yaşlılara karşı orantısız güç kullanarak şiddet uygulaması, evrensel değerlerin ve Anayasal hakların hiçe sayılması demektir. Protesto hakkını kullanmak isteyen kitlelere karşı yapılan bu insanlık dışı şiddetin yanı sıra yüzlerce gösterici gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Yine Anayasal bir hak olan halkın haber alma özgürlüğü engellenmeye çalışılmış, gazetecilik mesleğini yerine getirmeye çalışan gazeteciler gözaltına alınmış, tüm ana sosyal medya platformlarında bant genişliği kısıtlamaları ile çevrimiçi bilgiye erişim ciddi şekilde engellenmiş, yayınlara müdahale edilerek televizyonlar lisans iptali ile tehdit edilmiştir.

Meydanlara akan kitlelere düşman hukuku uygulamak, keyfi gözaltı ve tutuklamalarla gözdağı vermeye çalışmak, iletişim kanallarını tıkayarak haber alma özgürlüğünü engellemek, kanunsuz emir ve uygulamaların görülmemesi için baskı ve sansür uygulamak, Türkiye'nin artık tam bir otoriter ve kapalı rejime dönüştüğünün açık bir göstergesidir. Nitekim Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da X hesabından yaptığı paylaşımda 'Tam bir otoriter devlete doğru tam gaz' yorumunu yapmıştır.

"12 Eylül darbe döneminden bile daha kötü hale geldiğimiz açıktır"

Son yıllarda ve bugün yaşadıklarımıza bakıldığında gerek Anayasal düzen ve hukuk devleti olma vasfından gerekse demokrasi ve insan hakları açısından 45 yıl geriye gittiğimiz, hatta ve hatta 12 Eylül darbe döneminden bile daha kötü hale geldiğimiz açıktır. Ekonomik, sosyal, siyasal ve toplumsal boyutuyla 12 Eylül darbecileri bile bunlar kadar ülkeye zarar vermemiştir. Bütün bunlar ise Tayyip Erdoğan'ın ömür boyu tek adam olarak ülkeyi yönetme sevdası ve iktidarı kaybetme korkusunun sonucudur. Ancak cumhuriyetin ve demokrasinin sağladığı kazanımları korumak ve seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmak da yurttaş olmanın gereğidir.  Bu bilinçle yapılan protestoları ve eylemleri doğru okuyarak ülkemizin geleceğini tehlikeye atacak her türlü adımdan vazgeçilmesi, öncelikle ülkeyi yönetenlerin sorumluluğundadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Nalbantoğlu'ndan İktidara Tepki: '12 Eylül Darbecileri Bile Bunlar Kadar Ülkeye Zarar Vermemiştir' - Son Dakika

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