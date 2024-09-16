CHP'li Öztürkmen: Şoförler Cerablus'ta Soyuluyor - Son Dakika
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CHP'li Öztürkmen: Şoförler Cerablus'ta Soyuluyor

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CHP'li Hasan Öztürkmen, Türk şoförlerin Cerablus'taki sorunlarını TBMM gündemine taşıdı.

16.09.2024 13:05
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(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Karkamış Sınır Kapısı'nda nakliyecilerin yaşadığı sorunları soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Cerablus'a giren Türk şoförlerin adeta soyulduğunu, muhalifler tarafından her girişte 300 litre akaryakıt almaya mecbur bırakıldığını, ancak Türk gümrüğünün geri dönüşte en fazla 250 litre mazota izin vermesi nedeniyle ceza ödemek zorunda kaldıklarını belirten Öztürkmen, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Türk şoförlerinin yaşadığı sorunların çözümü için hangi adımlar planlanmaktadır" diye sordu.

CHP Gaziantep Milletvekili Öztürkmen, Karkamış Sınır Kapısı'nda şoförlerin yaşadığı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Karkamış Sınır Kapısı'nın açıldığı Cerablus bölgesinde Türk şoförlerinin muhalifler tarafından adeta soyulduğunu belirten Öztürkmen, "Her giriş çıkışta 'saha parası' adı altında yaklaşık bin TL para vermek zorunda kalıyorlar. Türk yetkililer bu duruma seyirci. Üstelik muhaliflerin sattığı bu akaryakıt Münbiç başta olmak üzere PYD bölgelerinden geliyor" ifadelerini kullandı. Öztürkmen, şunları söyledi:

" Suriye'nin Cerablus bölgesine açılan kapının diğer tarafı Türkiye destekli muhaliflerin kontrolünde. Sınır ticaretinin ana aktörü olan Türk nakliye şoförleri bir süredir adeta 'mazot' ve 'rüşvet' terörünün hedefi durumunda. Her gün Karkamış sınırından geçen yüzlerce şoför, adına 'Cerablus Hükümeti' denilen muhalif yapının türlü baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Türk şoförler Cerablus'ta kurulmuş olan petrol istasyonlarından her geçişte 300 litre mazot almaya zorlanıyor. Mazot almak istemeyenler de 300 litre mazotun bedelini ödemek zorunda bırakılıyor. Cerablus genelinde litresi 19 liradan satılan mazot, söz konusu istasyonda Türk şoförlere 22,5 liradan satılıyor. 10 gündür Cerablus bölgesindeki uygulamaları protesto etmek ve bunlara sessiz kalan Türk yetkilileri uyarmak için eylemdeler. Yüklü kamyonlarını Karkamış TIR parkında bekleten şoförler kontak kapatarak kapıdan geçiş yapmadı. Başta Gaziantep Valisi ve Karkamış Kaymakamı olmak üzere Türk yetkilileri yaşananlara karşısında sessiz kalmakla suçluyorlar. Şoförler bir de eylem için kaldıkları TIR parkına günlük parklama parası ödemek zorunda bırakılıyor."

Öztürkmen, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"- Cerablus'ta Türkiye'ye müzahir grupların, Türk nakliye şoförlerine yönelik tutumlarına karşı ilgili yetkililer neden harekete geçmemiş, şikayetlere karşı neden gerekli adımlar atılmamıştır?

Türk şoförlerinin yaşadığı sorunların çözümü için hangi adımlar planlanmaktadır?

Suriye'de Türkiye'ye müzahir muhalif grupların PYD ile akaryakıt ticareti yapmasına neden göz yumulmaktadır?

Cerablus'ta satılan akaryakıttan sağlanan gelir, kimler tarafından nerede kullanılmaktadır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Öztürkmen: Şoförler Cerablus'ta Soyuluyor - Son Dakika

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