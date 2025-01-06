CHP'li Pala'dan Bursa'daki Kaza Tepkisi - Son Dakika
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CHP'li Pala'dan Bursa'daki Kaza Tepkisi

Kayıhan Pala, öğrenci servisi kazası sonrası MEB'e yanıt vermesi için önerge sundu.

06.01.2025 10:37
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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Bursa Büyükorhan'daki öğrenci servisi kazasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle Meclis'e verdiği soru önergesinin yanıtsız kaldığını belirtti. Pala, "Kırsalda okula erişim imkanı yoksa, kamu yönetimi çözümler üretmeli" tepkisini göstererek, "Sorunun takipçisi olacağız" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde taşımalı eğitim sistemine dahil olmadıkları gerekçesiyle okul servisinden indirildikten sonra geçirdikleri kaza sonucu yaralanan lise öğrencilerinin durumunu Meclis gündemine taşıyan bir yazılı soru önergesi verdi. Pala, 6 Kasım 2024'te Meclis Başkanlığına sunulan önergeye, aradan geçen zamana karşın Milli Eğitim Bakanlığından herhangi bir yanıt verilmediğini ifade etti. Pala'nın önergesinde şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarıldığını iddia ediyoruz; ancak kırsal kesimde yaşayan lise öğrencilerini taşıma sisteminden dışlayarak mağdur ediyoruz. Bursa Büyükorhan'daki kaza, bu çarpıklığın üzücü sonuçlarından sadece biri. Bu çocuğun durumu, Türkiye'deki taşımalı eğitim sisteminin ciddi bir eksiğini gözler önüne seriyor. Peki, ailesinin yaşadığı mağduriyetin hesabını kim verecek?"

Pala, önergede Milli Eğitim Bakanlığı'na şu temel soruları yöneltti:

"Lise öğrencilerinin taşıma yoluyla eğitim hakkından yararlandırılması için bir eylem planı var mıdır?

Neden lise öğrencileri bu sistemin dışında tutularak mağdur edilmektedir?

Türkiye genelinde, kırsal bölgede yaşadığı ve yerleşim yerinde lise olmadığı için taşımalı sistemden yararlanması gerektiği halde yararlanamayan öğrenci sayısı illere göre kaçtır?"

Pala, kaza sonrası konuyla ilgili protesto gösterisi yapan öğrencilerin, okul yönetimleri tarafından disiplin cezalarıyla karşı karşıya kaldığına dair duyumlar aldıklarını belirterek, "Bu trajik olayın ortaya çıkışında, öğrencilerin suçu yoktur. Onlar sadece okullarına gitmeye çalışıyorlardı. Taşıma sistemiyle ilgili yasal boşluk ya da yönetmelik engeli yüzünden yolda kaldılar. Üstelik bu haksızlığı protesto eden öğrencilere disiplin cezası verilmesi kabul edilemez. Eğer kırsalda okula erişim imkanı yoksa, kamu yönetimi çözümler üretmeli. Aksi takdirde, bu kaza gibi olaylar tekrar yaşanabilir" açıklamalarında bulundu.

Kayıhan Pala, soru önergesine Milli Eğitim Bakanlığı'nın en kısa sürede yanıt vermesini beklediklerini belirterek, "Bu çocuklarımızın hayatı üzerinde bu denli büyük bir etkiye sahip yanlış uygulamalar, derhal düzeltilmelidir. Ailelerin yaşadığı acı ve endişe daha fazla katlanılacak gibi değil. Konunun Meclis gündeminde kalması ve çözüme kavuşturulması için takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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