CHP'li Sarıbal'dan Şeker İthalatı Eleştirisi - Son Dakika
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CHP'li Sarıbal'dan Şeker İthalatı Eleştirisi

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Sarıbal, şeker ihtiyacının karşılanamadığını, maliyetlerin arttığını ve acil erken seçim gerektiğini belirtti.

19.11.2024 17:20
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(TBMM)- CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, ülkenin şeker ihtiyacının karşılanamadığını ve ithalat yapıldığını belirterek "Bu yıl mazot fiyatı 20 TL'den 43 TL'ye, yani yüzde 100 arttı. İşçilik fiyatı 500 TL ile bin 500 TL arasında. Gübre yüzde 50-60 arasında. Su parası 2023 yılına göre yüzde 200 arttı. Şeker pancarındaki yüzde 28 artışla iktidar adeta 'Siz şeker pancarı ekmeyin, ithal edin diyor" diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarı eleştirirken, yaşanan sorunların çözümünün "acil erken seçim" olduğunu savundu.

Sarıbal, Türkiye'de şekerin ithal edildiğini belirterek, "Bu ülke tarım ürünlerinde ithalatçıdır. Gıda tekellerinin kol gezdiği, sözleşmeli tarım ürünlerinin artık tarlalarda kaldığı, çiftçinin değil sözleşmeli olan tarafların korunduğu sistem bu ülkede bütün hızıyla devam etmekte" dedi.

Sarıbal, Cumhuriyet'in kurulmasından bugüne 33 şeker fabrikasının kurulduğunu 15'i dışında tümünün özelleştirme ile satıldığını belirterek şunları söyledi:

"Şeker pancarı tarımda bir sonraki yıl farklı ürün ekmede çok önemli bir ürün. Posasıyla hayvancılıkta yem olarak kullanılıyor. Sanayide kullanılmakta. Şeker pancarı en yüksek oranda dünyaya oksijen sağlayan bir ürün.

Bu kadar stratejik bir ürün bugün sözleşmeli ürün ve kotalarla sürdürülmekte dekar başına verim arttırılmakta ama bu ülkenin şeker ihtiyacı karşılanamamakta ama ithalat maalesef gündemde. Şeker pancarında da olduğu gibi iktidar 'çiftçiye üretmeyin uzaklaşın çünkü ben ithal getirebiliyorum' demekte."

"Şeker pancarına kilo başına 2 lira 37 kuruş ücret"

Devletin 2024 yılında şeker pancarına kilo başına 2 lira 37 kuruş taban ücreti belirlediğini söyleyen Sarıbal, "Yüzde 28 gibi bir artış. Çiftçinin maalesef maliyetleriyle çalıştığı, kazanç hiç yok. Bazı yerlerde zarar var" dedi.

"Su parası 2023 yılına göre yüzde 200 arttı"

Girdi maliyetlerini de açıklayan Sarıbal, "Bu yıl mazot fiyatı 20 TL'den 43 TL'ye, yani yüzde 100 arttı. İşçilik fiyatı 500 TL ile bin 500 TL arasında. Gübre yüzde 50-60 arasında. Su parası 2023 yılına göre yüzde 200 arttı. Şeker pancarındaki yüzde 28 artış iktidar adeta 'Siz şeker pancarı ekmeyin, ithal edin biz ekeriz' diyor" dedi.

Çiftçi borçlarının 780 milyar liraya yükseldiğini anlatan Sarıbal, iktidarın çiftçiyi borçlandırarak üretimden uzaklaştırdığını savundu. Şeker üretiminde kontrolün, özel sektörün egemenliğine bırakıldığını öne süren Sarıbal, geçen yıl 303 bin ton şeker ithal edildiğini söyledi.

Sarıbal, "Şeker pancarı üretimi, ülke insanının şeker ihtiyacını karşılamayacak düzeydedir. Bu fiyatlar şeker pancarı ekiminden insanımızı uzaklaştıracaktır" diye konuştu.

CHP\'li Sarıbal\'dan Şeker İthalatı Eleştirisi
Kaynak: ANKA

Orhan Sarıbal, Milletvekili, Çiftçilik, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Sarıbal'dan Şeker İthalatı Eleştirisi - Son Dakika

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