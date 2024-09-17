CHP'li Tanal'dan Temizlik Ücretine Tepki

Güncel

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren okullardaki temizlik personeli ihtiyacının İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında karşılanmasına tepki gösterdi. Tanal, aylık 6 bin 792 TL maaş öngören İUP kapsamında çalışmak için Şanlıurfa'da çok sayıda kişinin başvurduğunu belirterek, "İş bulamayan vatandaşlarımız, ayda kazanabilecekleri 6 bin 792 liraya muhtaç durumdadır. Talep o kadar fazla ki, aynı aileden birçok kişi kuraya giriyor. Kimileri, okul müdürlerine gelip, 'kızımın, eşimin yerine ben gelip çalışayım' teklifinde bulunuyor. Kahrolmamak elde değil. Türkiye ne zaman bu hale geldi? Savaş dönemlerinde bile milletimiz bu durumda değildi" dedi.

CHP'li Tanal, bu yıl okullarda temizlik personeli istihdamı için başlatılan İşgücü Uyum Programı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tanal, İşgücü Uyum Programı'nın "kölelik sistemi" olduğunu belirterek, "İUP kapsamında görevlendirildikleri okullarda işbaşı yapan temizlik personelleri, aylık sadece ve sadece 6 bin 792 TL maaş alacak. Sigortaları ise Genel Sağlık Sigortası (GSS) üzerinden yapılacak. Yani bu sigortalılık durumu, emekliliğe etki etmeyecek. Allah'tan korksunlar! Böyle bir ücret mi olur? Bu uygulama aslında Türk halkına hakarettir" dedi.

İUP kapsamındaki temizlik personeline günlük 566 TL ödeneceğini aktaran Tanal, "İUP ile görevlendirilecek temizlik personelleri, yıl boyunca yalnızca 140 gün çalışacak. İlk ay haftada 5 gün çalışsalar da sonraki aylarda bu süre haftada 3 güne düşecek. İlk ay haftada 5 gün çalışmalarına rağmen yine aynı ücreti, yani 6 bin 792 TL alacaklar" bilgisini aktardı.

"Kölelik ücretine başvuru patlaması"

Şanlıurfa'da İşgücü Uyum Programı'na yoğun başvurular olduğunu kaydeden Tanal, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da çok sayıda kişi, aylık 6 bin 792 TL almak için İşgücü Uyum Programına başvurdu. Okul müdürleri dahi gelen temizlik görevlilerine 'Bu paraya çalışılmaz. Yazıktır' diyor. Bu aynı zamanda ülkemizdeki ekonomik krizin oluşturduğu çaresizliği bizlere gösteriyor. İş bulamayan vatandaşlarımız, ayda kazanabilecekleri 6 bin 792 liraya muhtaç durumdadır. Talep o kadar fazla ki, aynı aileden birçok kişi kuraya giriyor. Kimileri, okul müdürlerine gelip, 'Kızımın, eşimin yerine ben gelip çalışayım' teklifinde bulunuyor. Kahrolmamak elde değil. Türkiye ne zaman bu hale geldi? Savaş dönemlerinde bile milletimiz bu durumda değildi.

"Çocukların sağlığı tehlikeye atılacak"

İUP kapsamında haftada sadece 3 gün okullarda temizlik personeli olacak. Haftada 2 gün boyunca okullarda temizlik personeli bulunmayacak. Bu durum, hijyen ve sağlık açısından büyük riskler oluşturacaktır. Özellikle salgın hastalıkların yayılmasını önlemek için hijyenin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemdeyiz. İki gün boyunca okullarda temizlik yapılmaması, çocukların sağlığını tehlikeye atacaktır. Okullarda hijyen bir lüks değil, zorunluluktur! İUP kapsamında getirilen bu çalışma düzeni, okullarımızın hijyen standartlarını düşürerek hem çocuklarımızın sağlığını riske atacak hem de çalışanların haklarını ihlal edecektir. Eğitim kurumlarımızda bu tür sözde 'tasarruf' önlemleriyle hareket etmek yerine, öğrencilerimizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim almasını sağlayacak çözümler geliştirilmelidir. İktidarı, bu yanlış uygulamadan bir an önce vazgeçmeye ve okulların temizlik hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz."