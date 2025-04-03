CHP'li Tezcan'dan Gençlik ve Spor Müdürü'ne Sert Eleştiri - Son Dakika
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CHP'li Tezcan'dan Gençlik ve Spor Müdürü'ne Sert Eleştiri

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer'in tüketim boykotuna destek veren sanatçılara hakaret etmesini TBMM gündemine taşıdı. Tezcan, devlet memurlarının siyasi propaganda yapmamas gerektiğini vurguladı.

03.04.2025 20:51  Güncelleme: 20:52
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(ANKARA)- CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer'in sosyal medya paylaşımında 2 Nisan 2025 tarihindeki tüketim boykotuna destek veren sanatçılara hakaret etmesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Tezcan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde "Bu terbiyesiz paylaşım, devlet bilincinden ve devlet adabından uzaklaşmanın dilidir. Devlet kurumları, hiçbir siyasi partinin arka bahçesi ya da yan kolu değildir. Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, devletin memurudur; belediye başkan adayı olduğu AK Parti'nin değil." dedi.

Tezcan'ın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı  önergesi şu şekilde:

"31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Çine Belediye Başkanı adayı olan Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, 2 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen bir günlük tüketim boykotuna demokratik hakkını kullanarak destek veren sanatçıların fotoğraflarını paylaşarak, 'İşte boykot edilecek mallar' diyerek açıkça hakaret etmiştir.

Bu terbiyesiz paylaşım, devlet bilincinden ve devlet adabından uzaklaşmanın dilidir. Devlet kurumları, hiçbir siyasi partinin arka bahçesi ya da yan kolu değildir. Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, devletin memurudur; belediye başkan adayı olduğu AK Parti'nin değil. Şayet propaganda yapmaya devam edecekse, kamu görevinden istifa etmeli ve AK Parti'ye üye olmalıdır. Kamu kurumlarını partizanlaştırmak ve devlet ciddiyetini zedelemek kabul edilemez.

Bu çerçevede,

-Söz konusu paylaşım hakkında herhangi soruşturma başlatılmış mıdır?

Soruşturma başlatıldıysa hangi aşamadadır? Başlatılmadıysa neden başlatılmamıştır?

-Devlet memurlarının kamu görevi kisvesi altında siyasi propaganda yapması, toplumsal kesimleri düşmanlaştırması ve doğrudan hakaret içeren paylaşımlarda bulunması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na açıkça aykırı değil midir?

-Terbiyesiz bir dil kullanan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü  gençlere nasıl örnek olacaktır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Tezcan'dan Gençlik ve Spor Müdürü'ne Sert Eleştiri - Son Dakika

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