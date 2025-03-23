CHP'li Ulaş Karasu'dan Elon Musk'a Özgürlük Çağrısı

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye'de bazı X kullanıcılarının hesaplarına erişim engellemesi getirilmesi nedeniyle X'in sahibi Elon Musk'a çağrıda bulundu. Karasu, "Daha dün Ekrem İmamoğlu'nun açtığı canlı yayını 4.3 milyon kişi izledi. Tam da bu yüzden özgürlüğün platformu ol, sansür ve baskının değil" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye'de bazı X kullanıcılarının hesaplarına erişim engellemesi getirilmesine tepki göstererek X'in sahibi Elon Musk'a çağrıda bulunduğu bir paylaşım yaptı. Karasu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de X de hükümetin sopası oldu. Muhalif sesler, öğrenciler, gazeteciler, hukukçular tek tek susturuluyor. Son iki günde, aralarında hukukçuların meslek örgütünün de olduğu yüzlerce muhalif hesap engellendi. Kararı alan merci ve gerekçesi hakkında hiç bir açıklama yapılmıyor. Sayın Elon Musk, son günlerde Türkiye'de yaşananları takip ediyor musunuz? Türkiye'nin en büyük ili olan İstanbul'un belediye başkanını, ki Erdoğan'ın en büyük rakibi Ekrem İmamoğlu ve iki ilçe başkanını ve çalışma arkadaşlarını yargı darbesiyle tutukladılar. Şimdi bu yasakçı anlayışla hareket edersen, ifade özgürlüğünü sen de mezara gömeceksin. Türkiye'de basın iktidarın ağır sansürü altında. O nedenle sosyal medya platformlarının özgür olması çok önemli. Daha dün Ekrem İmamoğlu'nun açtığı canlı yayını 4.3 milyon kişi izledi. Tam da bu yüzden özgürlüğün platformu ol, sansür ve baskının değil."