CHP'li Vekilin Şoförü Tutuklandı - Son Dakika
CHP'li Vekilin Şoförü Tutuklandı

23.05.2026 22:04
İstanbul merkezli rüşvet soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü tutuklandı.

İSTANBUL merkezli yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek, tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet', 'Rüşvet almak' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamaları yöneltilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli, gözaltına alındı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek'in de gözaltına alınan şüphelilerden biri olduğu belirtildi. Çiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. SEGBİS üzerinden İstanbul merkezli görülen mahkemede Gaffar Çiçek'in tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak: DHA

