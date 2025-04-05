CHP'li Vekiller Tutuklu Öğrencileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP'li Vekiller Tutuklu Öğrencileri Ziyaret Etti

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CHP milletvekilleri Süllü ve Çakırözer, Silivri'deki tutuklu öğrencileri ziyaret ederek serbest bırakılması çağrısında bulundu.

05.04.2025 14:47
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(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Silivri'de tutuklu olan öğrencileri ziyaret etti. Süllü, pazartesi günü birçok öğrencinin vizelerinin başlayacağını belirterek, "Tutuklu bulunan öğrencilerin tamamının ileride mazeretli sayılması ve mazeret sınavlarına katılması için üniversite yönetimlerine de buradan çağrıda bulunuyoruz" dedi. Çakırözer, "Sadece demokratik haklarını kullandıkları için, sadece anayasal haklarını, protesto haklarını kullandıkları için cezaevlerinde tutuluyorlar. Kiminin işi var, kiminin okulu var, ailelerine bakmak zorunda oldukları insanlar var ama burada zindana tıkılmış durumdalar" ifadelerini kullandı.

CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde  CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden potestolarda tutuklanan öğrencileri ziyaret etti. Süllü ve Çakırözer, öğrencilerle görüşmelerinin ardından açıklama yaptı.

Çakırözer, şöyle konuştu:

"İçeride 10 ayrı cezaevi var. Bu cezaevlerinde yüzlerce genç şu anda tutuklu. Neden? Saraçhane mitinglerine katıldıkları için, 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük' dedikleri için. Biz burada bu gençlerle görüştük. 12-13 gündür gözaltı artı tutuklulukla özgürlüklerinden mahrum, bayramı ailelerinden, evlerinden maalesef ayrı geçirmek zorunda kalmış gençler. Sadece demokratik haklarını kullandıkları için, sadece anayasal haklarını, protesto haklarını kullandıkları için cezaevlerinde tutuluyorlar.  Kiminin işi var, kiminin okulu var, ailelerine bakmak zorunda oldukları insanlar var ama burada zindana tıkılmış durumdalar.

"Bunlar düşman değil"

Bu evlatlar, bu ülkenin evlatları. Bunlar düşman değil. Düşman hukukuyla burada tutulmaları kabul edilemez. Bu ülkenin evlatlarının okulunda, işinde olması, aileleriyle olması lazım. Vizeleri başlayacak, sınavlarına çalışamıyorlar.

Bir an önce bu çocukların, bu gençlerin özgürlüklerine, bir an önce okullarına, işlerine dönmesi gerekiyor. İtirazları var mahkemelerde, bu itirazların süratle değerlendirilmesi ve özgür kalmaları gerekiyor."

"Suçlu değiller, acilen gençleri serbest bırakın"

İçeride tutulan gençlerin acilen serbest bırakılması çağrısında bulunan Jale Nur Süllü ise şöyle konuştu:

"Gerçekten her birinin ayrı öyküsü var, ayrı ayrı öykülerini dinledik. Erkek cezaevindeki gençlerle görüştük. Ardından kadın koğuşuna gittik, orada görüştük. İki ayrı koğuşta tutulan gençler var. Tutukluluk itirazlarının bazılarına ret cevapları gelmiş. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreç var.

48 saat ters kelepçeyle bekletilmişler. Aç bilaç, onları anlatıyorlar. İçeride tutulanların bazıları da işlerinden olma endişesi taşıyorlar. Pazartesi günü birçok öğrencinin sınavları başlıyor, vizeleri başlıyor. ve diyorlar ki, sonuç ne olacak bilmiyoruz başvuruda bulunduk, üniversiteler kabul edecek mi. Buradan üniversitelere de bir çağrıda bulunuyoruz, bu da çok önemli. Tutuklu bulunan öğrencilerin tamamının ileride mazeretli sayılması ve mazeret sınavlarına katılması için üniversite yönetimlerine de buradan çağrıda bulunuyoruz.

İçerdekilerin her biri tek bir şey için mücadele ediyorlar, özgürlükleri için. Ve diyorlar ki, 'Biz özgürlüğümüz için ve geleceğimiz için mücadeleye hazırız ama burada tutulmamız büyük haksızlık. Biz hiçbir şey yapmadık, suçlu değiliz' diye haykırıyorlar. Suçlu değiller, acilen gençleri serbest bırakın, diyoruz."

Kaynak: ANKA

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