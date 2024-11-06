CHP'li Vekillerin Geçişine Polis Engeli

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İstanbul\'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi önünde tutulan adalet nöbeti sırasında polis ekipleri, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Pınar Uzun ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in bir kafeye girişini engellendi. Kalkanlarla geçişe izin vermeyen polis, CHP'lilere sert müdahale etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı ilçede başlayan demokrasi nöbetleri ve eylemler sürüyor. Bugünkü nöbete CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Pınar Uzun, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

Eylem sırasında Engin Altay, belediye yakınındaki bir kafeye geçti. Bunun üzerine Taşcıer, Uzun ve Çelik de arkasından gitmek istedi.

Polis ekipleri ise CHP heyetinin önlerine kalkanlar yerleştirerek geçişe izin vermedi. Sözlü tartışmanın ardından arbede yaşandı. CHP'liler, "Yaptığınız hukuksuzluk" diyerek tepki gösterdi. Bir süre sonra Taşcıer, Uzun ile Çelik'in de geçişine izin verildi.