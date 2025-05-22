CHP'li Veli Ağbaba'dan İktidara Sert Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Veli Ağbaba'dan İktidara Sert Eleştiriler

Haberin Videosunu İzleyin
22.05.2025 01:58  Güncelleme: 03:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'li Veli Ağbaba\'dan İktidara Sert Eleştiriler
Haber Videosu

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada devletin liyakatsiz atamalarla adeta bir çiftlik haline geldiğini ve 4 milyon 700 bin ev gencinin işsizlik sorunu yaşadığını belirtti. Ağbaba, iktidarı eleştirerek, devlet kurumlarının yalnızca AK Partililere ait olduğunu iddia etti.

(TBMM) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu'nda, " Türkiye'de 4 milyon 700 bin tane ev genci var. Bunun patenti size ait. Bu insanlar bırakın kamunun önünde geçmeyi, hayal bile edemiyor; sizin eski vekillerden vazgeçtik, eski vekillerin çocukları, akrabalarınız, yeğenleriniz devleti adeta işgal etmiş durumda. Devletin kurumları sadece AK Partililere ait. AK Parti'ye oy veren fakir fukara da geçemiyor. Devlet adeta bir çiftlik durumunda" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 208 Sıra Sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklifin 15. maddesine ilişkin söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kamu kurumlarındaki liyakatsız atamalara dikkat çekti. Devletin çiftlik haline geldiğini belirten Ağbaba'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Maalesef memleket adeta bir çiftlik haline gelmiş durumda. Ömründe para yatırıp çekme dışında bankanın önünden geçmeyen eski vekiller, banka yönetim kurulu üyeliğine atanıyor. Telefon açıp kapatma dışında TELEKOM'la ilişkisi olmayan milletvekilleri TELEKOM'un, Turkcell'in yönetim kuruluna atanıyor. Demiri görse bakır sanan eski bakan, eski belediye başkanı KARDEMİR'in yönetim kuruluna atanıyor.

Türkiye'de 4 milyon 700 bin tane ev genci var. Bunun patenti size ait; 4 milyon 700 bin ev genci yani ne eğitimde ne işte çalışamıyor. Bu insanlar bırakın kamunun önünde geçmeyi, hayal bile edemiyor; sizin eski vekillerden vazgeçtik, eski vekillerin çocukları, akrabalarınız, yeğenleriniz devleti adeta işgal etmiş durumda. Devletin kurumları sadece AK Partililere ait. AK Parti'ye oy veren fakir fukara da geçemiyor, ya Ankara'da dayısı olacak ya da emmisi olacak. Devlet adeta bir çiftlik durumunda.

Depremin vurduğu Malatya'da yerinde dönüşümler kağnı hızıyla ilerliyor. Çevre Bakanlığı'nın yeteri kadar personeli olmadığı için inceleyemiyorlar. 1,5 milyon lira para verilecekti iki yıl önce, iki yıldır bu insanlar para verilmesini bekliyorlar. Enflasyon almış başını gidiyor; beton fiyatları, demir fiyatları, işçilik fiyatları neredeyse 2 katına çıkmış ama bürokratik engellemeler ve belediyelerin beceriksizliği yüzünden yerinde dönüşüm maalesef ilerlemiyor. 100 metrekarelik bir evin maliyeti 3 milyonu, 3 milyon 300 bini aşmış durumda. Maalesef, devlet taahhüt ettiği ödemelerini zamanında yapmadığı için memleket mağdur olmaya devam ediyor."

"Anayasa'ya uygun yasa yapmayı bilmiyorsak yurttaşlarımızdan nasıl Anayasa'ya uygun davranış bekleyeceğiz"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da iktidarın yasama faaliyetini etkisiz kıldığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi ile veya son dönemi ile öncesi karşılaştırılırsa yani Anayasa Mahkemesi'nin hem Cumhurbaşkanı kararnameleri bakımından hem de bu yasama organının yaptığı yasama çalışmaları bakımından birçok yasayı iptal ettiği görülür. Bu, aslında bizler bakımından son derece üzücü bir şey. Eğer bu Parlamentonun yasama uzmanları ve bizler Anayasa'ya uygun yasa yapmayı bilmiyorsak yurttaşlarımızdan nasıl Anayasa'ya uygun davranış bekleyeceğiz? veya koskoca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu kadar çok yasama uzmanı varken, bu kadar çok yasayı, kararnameyi Anayasa'ya aykırı yapıyorlarsa nasıl yurttaşlarımızdan Anayasa'ya uygun davranmasını bekleyeceğiz? Dolayısıyla böyle bir tarzınız var yasa yapma tekniği bakımından; bunun bir gözden geçirilmesi lazım eleştiri bakımından çünkü rejimin niteliğini değiştirdi.

Dün itibarıyla burada çok önemli bir yasama çalışması yapıldı. Sonuçta Anayasa'nın bize verdiği bir görevi yerine getirdik ve ilk defa sizin döneminizde Anayasa'ya aykırı bir teamül başladı. Meclis komisyonunda Anayasa'nın 159'uncu maddesine aykırı bir biçimde oylama yapıldı ve o oylamayla buraya gelen yüksek yargıçlar, Danıştay üyeleri, hukukçular seçildiler, bu da sizin riyasetinizde oldu. Dün seçilen bir HSK üyesi... Ben kimsenin şahsıyla ilgili değilim, yargıçların, savcıların siyasal görüşleri olur ama siyasal aidiyetlerini ortaya çıkaran bir tutum içerisinde olamazlar, kamusal ortamlarda olamazlar. Can Atalay kararına Anayasa'ya aykırı bir biçimde imza atmış, siyasal aidiyetini ortaya koymuş bir yargıç, burada Anayasa'ya aykırı bir yöntemle seçildi ve belki de HSK Başkan Vekili olacak."

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Milletvekili, Veli Ağbaba, AK Parti, Politika, Ekonomi, Malatya, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Veli Ağbaba'dan İktidara Sert Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altay Bayındır UEFA Avrupa Ligi’nde tarihe geçmeye hazırlanıyor Altay Bayındır UEFA Avrupa Ligi'nde tarihe geçmeye hazırlanıyor
“Rizeliye imkansız yoktur“ dedi, dağa ’Lazkopter’ indirdi "Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor
51 yaşındaki kadının suç kaydı duyanları şoke etti 51 yaşındaki kadının suç kaydı duyanları şoke etti
MEB, Türkiye Maarif Vakfı’na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek MEB, Türkiye Maarif Vakfı'na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek
Tartışmalarla gündeme gelen santral özelleştirildi Tartışmalarla gündeme gelen santral özelleştirildi
12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü 12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü
Demir borular araca ok gibi saplandı, sürücü feci şekilde can verdi Demir borular araca ok gibi saplandı, sürücü feci şekilde can verdi
Meksika’da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü Meksika'da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü
Türkiye ve ABD’den Suriye konusunda ortak irade vurgusu Türkiye ve ABD'den Suriye konusunda ortak irade vurgusu
BAE: Gazze’ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

23:38
Tottenham, Manchester United’ı tek golle devirerek 41 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu
Tottenham, Manchester United'ı tek golle devirerek 41 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu
22:03
Oğuz Murat Aci’nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar
Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar
21:31
Soykırımla suçladı Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti
21:28
Gazetecinin sorusu Trump’ı küplere bindirdi: Defol git
Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git
20:24
Oğuz Murat Aci’nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
09:57
Suriyeli işçisine giderayak büyük jest Görünce havalara uçtu
Suriyeli işçisine giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu
09:46
Dünyaca ünlü oyuncu George Wendt hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü oyuncu George Wendt hayatını kaybetti
09:26
Araç muayene istasyonlarında yeni dönem başladı
Araç muayene istasyonlarında yeni dönem başladı
09:13
Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli yakalandı Bakın üstünden ne kimliği çıktı
Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli yakalandı! Bakın üstünden ne kimliği çıktı
09:10
Altın fiyatları beklenen hareketine başladı
Altın fiyatları beklenen hareketine başladı!
09:01
Yıldız Tilbe’den şaşırtan Maradona çıkışı: Bugün öğrendim çok şaşırdım
Yıldız Tilbe'den şaşırtan Maradona çıkışı: Bugün öğrendim çok şaşırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 03:02:09. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Veli Ağbaba'dan İktidara Sert Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.