CHP Lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 2025 Yılındaki Büyük Mücadeleyi Başlatıyorum, Bu Ülkedeki Yoksulları Sana Ezdirmeyeceğim

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(MANİSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Şehzadeler Belediyesi Spil Çocuk Evi'nin açılış töreninde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Memleketimden 2025 yılındaki büyük mücadeleyi başlatıyorum. Emeklinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın ya hakkını alacağız ya da sandığı koyacağız iktidar olacağız. Doğduğum büyüdüğüm memleketimden sana meydan okuyorum. Bu memleketi, bu ülkedeki yoksulları sana ezdirmeyeceğim" diye seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Şehzadeler Belediyesi Spil Çocuk Evi'nin açılış törenine katıldı. Törende Özel'e Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve ilçe başkanları eşlik etti.

Özel: "Hemşerilerinin önünde ona böyle kibirle konuşmayı Manisalılar affetmez"

31 Mart seçimlerini ve Manisa'daki başarıyı hatırlatarak konuşmasına başlayan Özel, şunları söyledi:

"Bugünden tam bir yıl önce Sayın Erdoğan Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda, sağ tarafında büyüdüğüm okul, tam karşısında evlendiğim daire, elinde bir mikrofon. Dedi ki 'Biliyorsunuz buralarda birileri partisinin başına geçti. Sanıyor ki Manisa'yı alacak. Kendi memleketin kazanamayan bir genel başkan olarak tarihe geçecek' dedi. Meydan'daki AK Partililer 'demeyeydin iyiydi ' gibi bakıyordu. Onlar, bizim mücadelemizi, emeğimizi, kazandığımızda sevinmeyi bildiğimizi, kaybettiğimizde yenilgiyi hazmettiğimizi en yakından biliyorlardı. Biliyorlardı ki kibri, yukarıdan bakmayı, birinin kendi memleketinde hemşehrilerinin önünde ona böyle kibirle konuşmayı Manisalılar affetmez. 31 Mart akşamı bütün Türkiye rekor nereden gelecek derken herkes Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 60'a yakın bir oyla alındığını, aday gösterdiğimiz 17 belediyeden 15'inin belediye başkanlığını aldığımızı gördüler. Ben hangi siyasi görüşten olursa olsun Recep Tayyip Erdoğan'ın o kibirli aşağılamalarının karşısında memleketinin bu evlatlarına sahip çıkan bütün Manisalılara yürekten teşekkür ediyorum. O günden beri benim, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Yunusemre Belediye Başkanımızın doğduğu bu ilçeyi Manisalılar ilk kez bir genç kadın siyasetçiye emanet ettiler. O günden bugüne Gülşah Durbay çok yoğun emeklerle dolu halkçı bir belediyecilik anlayışını ve büyük mücadeleyi veriyor. Şehzadeler benim adımdan çok kıymetlidir. Benim babamın evi anamın kucağı Şehzadeler. Ama hepimizin baba evi CHP. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bütün vatandaşlarımızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtardığı ve kurduğu ülkede, iki büyük eserinden biri saydığı CHP'de CHP'nin halkçı belediyeciliğini yaşayarak görüyorsunuz. Sadece 8 ayda Türkiye'de toplamda 680. kreşimizi açıyoruz. Protein desteklerine, doğal gaz desteklerine kadar, CHP'nin Türkiye'nin dört bir yanında yaptığı, yoksulu gözeten, sosyal adaletsizliklere meydan okuyan, halkı merkeze alan ve gelecekteki iktidarının da kimden yana bir iktidar olacağını gözeten bir anlayışla adım adım önümüzdeki seçimlere doğru gidiyoruz."

"Fiilen her asgari ücretlinin cebinden 2 bin ila 2 bin 500 lirayı çekip alıyor"

Asgari ücret zammının emekçiye kaybını altın hesabı üzerinden yapan CHP Lideri Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Yılın son günlerini hepiniz yakından takip ettiniz. Birileri Suriye'deki gelişmeleri kendi zaferi olarak gösterip 'yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin, sıkıntın büyük ama zafer büyük Suriye'ye sevinmelisin' derken bir yanda Türkiye'de nüfusun yüzde 57'sinin asgari ücretli olduğu bu süreçte herkes Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ve ardından Sayın Erdoğan'ın takınacağı tutuma odaklanmıştı. Erdoğan öyle bir asgari ücret verdi ki tarihte ilk kez asgari ücretlilerin cebine para koymadı cebinden para aldı. Geçen sene beğenemediğimiz 17 bin 2 liralık asgari ücret, bir yıl boyunca bir kuruş zam görmeyen asgari ücret… Geçen sene asgari ücret verildiğinde 5 çeyrek altın alınıyordu. AK Parti gelmeden önce en kötüsü diye gösterilen Ecevit'in koalisyon hükümetinde 7 çeyrek altın alınıyordu. Bugünkü asgari ücretle bugünkü altın fiyatıyla sadece 4,5 çeyrek altın alınıyor. 17 bin lira geçen sene ilk verildiğindeki alım gücünden bugüne kadar 7 bin 500 lira kaybetti. Yani 17 bin 2 lira o günkü 9 bin 500 lira. Bugün asgari ücrete 5 bin lira zam yapıyor. Yani fiilen her asgari ücretlinin cebinden bir yıl öncesine göre bile 2 bin ila 2 bin 500 lirayı çekip alıyor."

"Bundan sonra ortaya çıkacak her fiyat artışında asgari ücret, biraz daha eriyecek"

Erdoğan'ın 'Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık' sözlerine de gönderme yapan Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Niyetleri bozuk. Enflasyona 50 diyorlar. Asgari ücretlinin gerçek enflasyonu yüzde 80. Yüzde 80 vermezsen asgari ücretliyi enflasyona ezdirirsin. TÜİK'in rakamlarıyla hep yüzde 50 veriyorlardı. Bu sefer onu da vermeyip 'hedeflenen enflasyon' dedikleri, beceremedikleri, düşüremedikleri hedef enflasyonu verdiler. Yani aradaki yüzde 20'yi işçinin cebinden çaldılar. Altına göre yarım altın, paranın satın alma gücüne göre 2 bin 600 lira kayıp. Ancak bundan sonra ortaya çıkacak her fiyat artışında asgari ücret, biraz daha eriyecek."

"Ecevit'in emeklilerimize verdiği son maaş bugünkü hesapla 33 bin liraydı"

Emekli aylıklarına da değinen CHP Lideri Özel, şunları kaydetti:

"Maalesef bu iktidar geldiğinde emekliler 1,5 asgari ücret alırlardı. Yani bugünkü hesapla en düşük emekli maaşı Ecevit'in emeklilerimize verdiği son maaş bugünkü hesapla 33 bin liraydı. Bugün Erdoğan'ın emeklilerimize verdiği son maaş 12 bin 500 lira. Yarın enflasyon oranında artacak. Ancak kök maaşlar zam alamadığı için dünya kadar emekli, 12 bin 500 lira almaya devam edecek. Bir yasal düzenleme yapılarak en düşük emekli maaşının mutlaka artırılması gerekiyor. Ecevit, bunu 1,5 asgari ücrette bıraktı. Biz, hiç olmazsa bu yıl için bir asgari ücret verin emekliyi rahatlatın diyoruz. 12 bin 500 liranın eleştirdiğimiz o düzeyde olsa hiç olmazsa bir emekliye en düşük 22 bin lira veriyoruz. Ama onların planı maalesef en düşük emekli maaşını 14 bin lira yapmak. Sonra da emekliye bu fiyatlarla 14 bin lira maaşla temmuz ayına kadar geçin demeye hazırlanıyorlar."

"Bu memleketi, bu ülkedeki yoksulları sana ezdirmeyeceğim"

'Geçim yoksa seçim var' çağrısını yineleyen CHP Lideri Özel, şunları söyledi:

"Biz hem asgari ücretliler hem emekliler hem üreticilerin isyanını dile getirerek hem de esnafın durumunu düşünerek Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyoruz. Ne bu emekli maaşıyla ne asgari ücretle ne de ürünlere verdiğiniz fiyatlarla geçim olmuyor. Geçim yoksa seçim var. Sayın Erdoğan 'Ben bunları 12 kez yendim. 13'üncüyü kazanmaya Özgür Özel'in memleketine geldim' diyordu. 31 Mart'ta siyasi hayatının AK Parti'deki ilk yenilgisini yaşadı. Şimdi o meydanı dolduranlar karşısına geçmişler geçim yoksa seçim var diyorlar. Memleketimden 2025 yılındaki büyük mücadeleyi başlatıyorum. Emeklinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın ya hakkını alacağız ya da sandığı koyacağız, iktidar olacağız. 2025 yılında elime aldığım ilk mikrofon, çıktığım ilk sahne. Doğduğum büyüdüğüm memleketimden sana meydan okuyorum. Bu memleketi, bu ülkedeki yoksulları sana ezdirmeyeceğim. Yolumuz açık olsun."

Zeyrek: "Halkımız kreş istiyorsa işte kreş"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, geçen ay gündeme gelen 'kreş' tartışmasını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Kreşlerimizde bin 500 evladımıza kapılarımızı açıyoruz. Bin 500 evlat, bin 500 anne demek. Bin 500 annenin evine katkı sağlaması demek. Bakanlık 'kreşleri kapatın' diyor. Biz de diyoruz ki sayılarını daha da artıracağız. Onların sayılarını artırıp aile ekonomilerine ve evlatlarımıza sıcak kucaklarımıza daha da çok açacağız. Biz bunları yaparken 8 ayda 800 milyon borç da ödedik. Bunları yaparken halkımızın parasını halkımız için harcadık. Halkımız kreş istiyorsa işte kreş. Biz bunları sizden aldığımız yetkiyle sizin her kuruşunuza sahip çıkarak yaptık yapmaya da devam edeceğiz."

Durbay: "Şehzadelerin çocukları artık bizim sütkardeşimiz"

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay da ilçede hayata geçirilen hizmetler hakkında bilgi verirken, gelecek ay çocukların beslenmesine katkı sağlayacak süt dağıtımına başlayacaklarını söyledi. Durbay, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz sene ocak ayında bu sokakları aday olarak ziyaret ederken ihtiyacı olan her mahalleye kreşler, oyun evleri açacağız demiştik. Sözlerimizi tutmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız çocuk evi dışında yapımı devam eden iki çocuk evimiz daha var. 2025 yılında Şehzadeler'e üç kreş açmış olacağız. Bizden önceki dönemde 10 yılda sadece iki kreş yapılmıştı. O zaman bunlara 'kreş mi, çocuk evi mi, belediyeler bunu yapar mı, yapamaz mı' diye sorgulayan yoktu. Tüm bu zorluklara rağmen görev süremiz boyunca daha pek çok çocuk evi açacağız. Kadınların sosyal hayata ve iş hayatına katılımını sağlayacağız. Şehzadelerin kadını da esnafı da kazanacak. Bugüne kadar hizmet götürülmeyen mahallelerin hepsine hizmeti biz götürüyoruz. Bir yandan insanlarımızı mutlu etmeye çalışıyor bir yandan da projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Önümüzdeki ay 2 bin çocuğumuza süt dağıtımına başlıyoruz. Şehzadelerin çocukları artık bizim süt kardeşimiz. Ayda 8 bin litre süt dağıtacağız. Güzel olan ne varsa yaptığımız hepsini kat ve kat artıracağız."