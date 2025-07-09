CHP Lideri Özgür Özel'e Saldırı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldıran Selçuk Tengioğlu'nun, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tengioğlu, avukatı ve müşteki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, okuma yazması olmadığını söyledi.

Olay günü Taksim Meydanı'na doğru yürüdüğünü, AKM'nin önünde Özel'i görünce "Çocukların peşini bırakın, kan akıtmayın." dediğini söyledi.

Tengioğlu, bu söylemi üzerine arbede yaşandığını, bu sırada tokat attığını, planlı şekilde hareket etmediğini, kimseden talimat almadığını savundu.

Sanık: "Herhangi bir partiye, örgüte, kuruluşa üyeliğim yoktur"

Sanık Tengioğlu savunmasına şöyle devam etti:

"Özgür Özel'i gördüğümde kendisinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, savcılarına, polislerine, askerlerine tehditvari konuşmaları olduğundan dolayı kendisine karşı kızgınlığım olduğu için bir an duygusal davrandım. Kızgınlığım halen devam etmektedir. Herhangi bir partiye, örgüte, kuruluşa üyeliğim yoktur."

Özel'in avukatı Sedat Aslantaş ise sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini, katılma talebini dosyaya sunduklarını söyledi. Tengioğlu'nun olayı tasarladığını belirten Aslantaş, olaydan sonra, emniyette, savcılıkta ve sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesinde sanığın suçunu kabul ettiğini dile getirdi.

Avukat Aslantaş, sanığın adli sicili ile müvekkilinin toplumsal konumu, olayın toplumda yer açtığı infial göz önüne alınarak, Tengioğlu'nun en üst hadden cezalandırılmasını istedi.

Bunun üzerine söz alan sanık Tengioğlu, yaptığı eylemin doğru olmadığını bildiğini, pişman olduğunu belirterek, "Ben gariban, kimsesiz bir adamım. Planlamışım, falan bunlar yalandır. Bu şahsın eline bir sürü insanın kanı bulaşmıştır. Kendisine bu nedenle kızgınım, eylemi bu nedenle gerçekleştirdim, suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Özgür Özel'in davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, Özgür Özel'in talimatla beyanının alınması için bulunduğu yerin mahkemesine göre işlem yapılmasına karar verdi.

Duruşma 7 Ağustos'a ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e saldırıda bulunması sonrası tutuklanan Selçuk Tengioğlu (66) hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın 4 Mayıs'ta Taksim'deki bir aparttan saat 08.30 sıralarında ayrıldığı, Taksim civarındaki bir otele giderek burada kahvaltı yaptığı, akabinde Taksim Meydanı'na doğru yürümeye devam ettiği ve AKM'nin önüne geldiği kaydediliyor.

Sanığın burada yaklaşık 2,5-3 saat kadar beklediği aktarılan iddianamede, bu sırada CHP Genel Başkanı Özel'in tören alanına giriş yaptığını gördüğü ve tören bitimine kadar alandan ayrılmadığı belirtiliyor.

İddianamede, Tengioğlu'nun, törenin bitmesinin ardından alandan ayrıldığı sırada Özel'in yanına yaklaşıp yüzüne tokat atarak söz konusu yaralama eylemini gerçekleştirdiği vurgulanıyor.

Tengioğlu'nun terör örgütleriyle veya başka kişilerle irtibatı bulunamadı

İddianamede, olay hakkında yapılan incelemelerde, Tengioğlu'nun herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisakının tespit edilemediği belirtiliyor.

Sanığın eylemine iştirak eden kişi veya kişilerin bulunup bulunamadığına yönelik gerekli araştırmaların savcılıkça yapıldığı kaydedilen iddianamede, hesap hareketlerinin ve geçmişe dönük 5 yıllık HTS verilerinin incelendiği aktarılıyor.

İddianamede, sanığın irtibat kurduğu veya ifadesinde bahsettiği tüm kişilerin ifadelerinin alındığı, yine müşteki Özel'in avukatının dosyaya sunduğu ve araştırılmasını istediği tüm konuların araştırıldığı, Tengioğlu hakkında düzenlenen HTS Analiz Raporu ve MASAK verilerinde suça iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanılamadığı dile getiriliyor.

Tengioğlu'nun ifadesinin özetine yer verilen iddianamede, suçlamaları kabul eden sanığın Özel'i gördüğünü ve söz konusu eylemi bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini beyan ettiği vurgulanıyor.

İddianamede, sanık Selçuk Tengioğlu'nun "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.