CHP Milletvekili Aşkın Genç: Erken Seçim Sandığını Getireceğiz

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Uğur DEMİRCİ

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Genel başkanımızın önderliğinde, liderliğinde en kısa zamanda bir erken seçim sandığını getireceğiz ve halkın iktidarını hep birlikte kuracağız." dedi.

Genç, partisinin 21'inci Olağanüstü Kurultayına ilişkin yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in geçerli oyların tamamını alarak tekrar genel başkanlık görevine seçildiğini anımsattı.

"Genel başkanımızın önderliğinde, liderliğinde en kısa zamanda bir erken seçim sandığını getireceğiz ve halkın iktidarını hep birlikte kuracağız." diyen Genç, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerinde CHP her zaman olaylara el koyar, bir çıkış noktası gösterir ülkeye, millete. Yine bugün o tarihi günlerden bir tanesi. Her türlü baskıya, olumsuzluklara, adaletsizliklere rağmen bizler bu kurultayımızla birlikte tüm dünyaya ve Türkiye'ye bir mesaj verdik, CHP burada dimdik ayakta. Nasıl ki CHP kurucu ise tekrar Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da bu ülkeye en büyük atağı ve ilerlemeyi CHP sağlayacaktır.

"Cumhurbaşkanı adayımızın bir an önce tutsaklığının bitmesini istiyoruz"

Sayın İmamoğlu çok haksız bir şekilde tutuklu, esaret altında Silivri zindanlarında. Bunun üzüntüsünü ciddi şekilde yaşıyoruz. Ama her şey Türkiye kamuoyunun gözü önünde yaşanıyor. Sonrasında açıklanan gizli tanık ifadelerinin içeriğinde hiçbir şey yok. İfadeler, zamanlar, rakamlar birbirini tutmuyor. Çok çatlak ifadeler; yani tamamen yalan, içi boş dosyalar. Biz Türk halkının 15,5 milyon oyunu almış Cumhurbaşkanı adayımızın bir an önce tutsaklığının bitmesini istiyoruz. Gelip halkının arasında hem belediye hizmetlerini hem de Cumhurbaşkanlığı kampanyasını yürütmesini talep ediyoruz. Onu da sağlayacağız. Halkın bu derece teveccühü olduğu yerde Sayın İmamoğlu'nu Silivri zindanlarında daha fazla tutsak etmeleri mümkün değil. Biz en kısa zamanda aramızda olacağını canıgönülden umut ediyoruz."