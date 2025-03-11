CHP Milletvekili Bülbül'den Savcıya Suç Duyurusu Çağrısı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Bülbül'den Savcıya Suç Duyurusu Çağrısı

TBMM Genel Kurulu'nda Siber Güvenlik Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuşan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik eleştirilerde bulundu ve kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasını talep etti.

11.03.2025 22:24  Güncelleme: 23:43
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda 21 maddelik Siber Güvenlik Kanunu Teklifi görüşmelerinde söz alan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının geçmişini biliyoruz, nereden geldiğini de biliyoruz. Şimdi çıkmış siyasilerin kürsü konuşmasından sonra suç duyurusunda bulunuyor. Ey savcı sana buradan sesleniyorum, ben demokrasi, özgürlükler ve hukuk devleti adına kürsü konuşması yapıyorum hadi benim için de suç duyurusunda bulun" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde ilk 13 madde geçen hafta kabul edilmişti. 14. maddenin Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından CHP'nin verdiği yoklama talebi ile üçüncü kez yeter sayısının bulunamaması üzerine Genel Kurul yarın saat 14.00'da yeniden toplanmak üzere kapandı.

"Her sabah yeni bir şafak operasyonuna uyanıyoruz"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül şunları söyledi:

"AKP iktidarında geldiğimiz nokta şu, her sabah yeni bir şafak operasyonuna uyanıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün 38 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu gözaltı kararı 2014-2016 tarihleri arasındaki iddiaya göre ihale yolsuzluğuna ilişkin verildi. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı katiller, uyuşturucu tacirleri, suç örgütleri, tecavüzcüler sokakta gezerken sarayın talimatıyla gece gündüz CHP'li belediyelere operasyon yapmakla meşgul. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının geçmişini biliyoruz, nereden geldiğini de biliyoruz. Şimdi çıkmş siyasilerin kürsü konuşmasından sonra suç duyurusunda bulunuyor. Ey savcı sana buradan sesleniyorum, ben demokrasi, özgürlükler ve hukuk devleti adına kürsü konuşması yapıyorum hadi benim için de suç duyurusunda bulun.

Operasyonlardan sorumlu başsavcı bu, 4 ayda 135 kişiyi tutuklattırdı. AKP yargısının 4 aylık bilançosu; gazeteciler, sanatçılar, siyasetçiler, belediye başkanları, insan hakları savunucuları, sendika temsilcileri. Bunlar iktidara karşı demokrasi talep eden, hukuk devleti talep eden kişiler."

"Plan Bütçe komisyonunda görüşülseydi bu sorulara yanıt alırdık"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise şunları söyledi:

"İktidar 2025 yılını aile yılı ilan etti ama baskı ve yasak yılı ilan edilse kayda değer bir anlamı olurdu. Neden bunu söylüyorum çünkü 2025 yılı başından itibaren öyle kanun teklifleri geldi ve kanunlaşarak çıktı ki ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne aykırı pek çok kanun geçti. Bu kanun da böyle bir kanun.

Bazı belediyelerimiz terörle ilişkilendirilerek soruşturmaya tabii tutuluyorlar. Önümüzdeki dönem içerisinde bu kanun teklifi kanunlaştığında bazı belediye iştiraklerine de TMSF tarafından kayyum atanması söz konusu olacak. Çok tehlikeli bir kanun teklifi geçti. Bu kanun teklifinde de pek çok teklifimiz oldu. Bu kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonun'da mutlaka görüşülmeliydi. Buradan soruyorum başlangıç için ne kadar bir kaynak ayrılacak? Hazineden ne kadar transfer olacak, biz bunu bilmiyoruz. Plan Bütçe komisyonunda görüşülseydi bu sorulara yanıt alırdık. Türkiye'de şimdiye kadar kurulmuş 30 bütçe içi 30 da bütçe dışı fon var bunların bir kısmı tasfiye oldu.Çok ciddi bir rakam oluşacak. Yine bunu tasarruf genelgesi açısından ilişkilendirirsek de 135 kişi alınıyor. Bu kişilerin maaşı ne kadar olacak? Bunu da bilmiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Bülbül'den Savcıya Suç Duyurusu Çağrısı - Son Dakika

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