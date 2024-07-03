CHP Milletvekili Gürer, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gürer, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirerek, Türkiye'deki gerçek enflasyona göre değerlendirme yapılmış olsa bugün 20 bin liranın altında hiçbir ücretin kalmış olmaması gerekir. Gürer ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarım ile ilgili açıklamalarını da eleştirerek, çiftçilere verilen desteklerin Tarım Kanunu'nda belirtilen oranın altında olduğunu söyledi.

03.07.2024 16:23
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(ANKARA)- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜİk'in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirerek, " Türkiye'deki gerçek enflasyona göre değerlendirme yapılmış olsa bugün 20 bin liranın altında hiçbir ücretin kalmış olmaması gerekir" dedi.

Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, TÜİK'en açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu. Gürer, "Yüzde 71,60 olarak yıllık enflasyon belirlendi. ENAG'da ise bu oran yüzde 113'ü buluyor. Bağ-Kur ve işçi emeklileri bu durumda yüzde 24,73 memur ve memur emeklisi yüzde 19.31'lik bir maaş artışıyla karşılaşacaklar. Memurlar için de emekliler için de işçiler içinde bu ücret yoksulluk sınırının altında olduğu gibi özellikle emekliler için açlık sınırının altındadır" dedi.

Gürer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'deki gerçek enflasyona göre değerlendirme yapılmış olsa bugün 20 bin liranın altında hiçbir ücretin kalmış olmaması gerekir. Özellikle 2008 yılında aylık bağlama oranının  değiştirilmesi ile emekli olurken yüzde 70'den yüzde 30'lara maaş bağlanması bugün emeklinin yaşadığı sorunun başlıca nedenidir. En düşük emekli aylığı asgari ücret oranında olmalıdır ve asgari ücret mutlak surette ele alınarak yeniden düzenlenmelidir. Sokakta açlığın yoksulluğun yaygınlaşmasının bir nedeni de sabit gelirli dar gelirli emeklinin içinde bulunduğu koşullardır."

"Çıkardığınız kanunu uygulamıyorsunuz"

Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası tarım ile ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili de şunları söyledi:

"Hükümet bildiğiniz gibi özünde yok. Ülkede tek bir kişi yönetici o da Sayın Cumhurbaşkanı. Kararları Cumhurbaşkanı veriyor. Tarım konusunda Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayı değerlendirdiğimizde kendisine doğru bilgilerin verilmediği bu ifadelerinin değerlendirmelerinde görmek olası. Çiftçilerin kamu bankalarına kredi borcu 570 milyar liraya ulaşmış durumda. Borçsuz çiftçi, üretici, besici yok gibidir. İcra takibinde 2 buçuk milyar tarım kesiminin borcu bulunmaktadır. Çiftçi tarlasını ipotek etmekte bu yolla tarım yapmaya çalışmaktadır. Cumhurbaşkanı tarıma verilen desteğinde 2024 yılında şu ana kadar 56 milyar liraya eriştiğini belirtti ve yıl sonuna kadar 91 buçuk milyar olacağını ifade etmekte.  Sayın Cumhurbaşkanı, Tarım Kanunu 2006 yılında sizin döneminizde çıktı. Tarım Kanunu'nun 21. maddesine göre milli gelirin yüzde 1'inin çiftçiye verilmesi gerekiyor. Milli gelirin yüzde 1'i 2024 yılında 411 milyar lira tutuyor. Siz çiftçiye 91 buçuk milyar destek veriyorsunuz ve bu desteklerin çiftçi için  iyi destek olduğunu ifade ediyorsunuz. Çıkardığınız kanunu uygulamıyorsunuz."

Kaynak: ANKA

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