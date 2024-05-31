CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını seçime katılmaya çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını seçime katılmaya çağırdı

Geniş Video İzle

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bulgaristan'da yapılacak genel seçimlerde oy kullanacak Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını seçime katılmaya çağırdı. Öztürk, Türkiye genelinde 166 sandık kurulacağını belirtti ve tüm Bulgaristan vatandaşlarını seçime katılmaya davet etti.

31.05.2024 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını, Bulgaristan'da 9 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde oy kullanmaya çağırdı.

CHP Bursa Milletvekili Öztürk, 9 Haziran'da Bulgaristan'da genel seçimlerin yapılacağını belirterek, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlığına sahip 300 bin kişi olduğunu vurguladı. Seçimler için Türkiye genelinde 166 sandık kurulacağını ifade eden Öztürk, TBMM'de dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Bir toplumu güçlü kılan en önemli şey, o toplumun insanlarının toplam gücünü birleştiren, onları demokrasi ve ortak yönetişimle birleştiren ve hep birlikte Bulgaristan vatandaşları olarak Bulgaristan'ın geleceğine el ele bakmaktır. Benim seslenişim tüm Bulgaristan'ın siyasi unsurlarının, Bulgaristan'ın tüm etnik kimlikleriyle birlikte Bulgaristan geleceğini ortak kuracakları bir hükümeti ileriye taşımalarına bir çağrıdır. 9 Haziran'da yapılacak genel seçim ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine Bulgaristan vatandaşlığına sahip Türkiye'de yaşayan yaklaşık 300 bin vatandaşımızın da katılmasıdır. Bursa'da 72 bin oy kullanabilecek vatandaşımız var. Türkiye genelinde de 166 tane sandık hazır olacak.

Hep birlikte daha güçlü bir Bulgaristan ve daha demokratik bir Bulgaristan için tüm Bulgaristan vatandaşlarını seçime katılmaya davet ediyorum."

CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Türkiye\'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını seçime katılmaya çağırdı
Kaynak: ANKA

Hasan Öztürk, Milletvekili, Bulgaristan, Türkiye, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını seçime katılmaya çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:22 Putin’in nükleer sığınağında gizemli yangın Dağ sarayı küle döndü Putin'in nükleer sığınağında gizemli yangın! Dağ sarayı küle döndü
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
14:39 Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
13:46 Eski HDP’li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı Eski HDP'li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı
13:22 Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2’şer kez müebbet talebi Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2'şer kez müebbet talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 15:48:50. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını seçime katılmaya çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement