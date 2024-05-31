CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Türkiye\'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını seçime katılmaya çağırdı

Güncel

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını, Bulgaristan'da 9 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde oy kullanmaya çağırdı.

CHP Bursa Milletvekili Öztürk, 9 Haziran'da Bulgaristan'da genel seçimlerin yapılacağını belirterek, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlığına sahip 300 bin kişi olduğunu vurguladı. Seçimler için Türkiye genelinde 166 sandık kurulacağını ifade eden Öztürk, TBMM'de dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Bir toplumu güçlü kılan en önemli şey, o toplumun insanlarının toplam gücünü birleştiren, onları demokrasi ve ortak yönetişimle birleştiren ve hep birlikte Bulgaristan vatandaşları olarak Bulgaristan'ın geleceğine el ele bakmaktır. Benim seslenişim tüm Bulgaristan'ın siyasi unsurlarının, Bulgaristan'ın tüm etnik kimlikleriyle birlikte Bulgaristan geleceğini ortak kuracakları bir hükümeti ileriye taşımalarına bir çağrıdır. 9 Haziran'da yapılacak genel seçim ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine Bulgaristan vatandaşlığına sahip Türkiye'de yaşayan yaklaşık 300 bin vatandaşımızın da katılmasıdır. Bursa'da 72 bin oy kullanabilecek vatandaşımız var. Türkiye genelinde de 166 tane sandık hazır olacak.

Hep birlikte daha güçlü bir Bulgaristan ve daha demokratik bir Bulgaristan için tüm Bulgaristan vatandaşlarını seçime katılmaya davet ediyorum."