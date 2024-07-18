CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: Mercimek ekim alanlarının genişletilmesi gerekiyor

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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, mercimek ekim alanlarının genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yetişen kırmızı mercimeğin, dünyanın en kaliteli mercimeği olduğunu belirtti.

Üretilen kırmızı mercimeğin, ihtiyacı tam anlamıyla karşılayamadığını belirten Sarıbal, 1981-2002 yıllarında ortalama her yıl 520 bin ton kırmızı mercimek üretildiğini, 2002-2023 yıllarında ise bu rakamın 380 bin tona gerilediğini bildirdi.

Sarıbal, kaliteli mercimeğin ihraç edildiğini, dışardan da kalitesi düşük mercimek ithal edildiğini ileri sürerek, çiftçinin, ürünlerini maliyetin altında satmak zorunda kaldığına dikkati çekti. Mercimek üreticisinin zor durumda olduğunu belirten Sarıbal, şunları kaydetti:

"Mercimek ekim alanlarının genişletilmesi gerekmektedir. Bunun için nadas alanlarının bir kısmının mercimek ekim alanı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Yerel çeşitliliğin devamlılığını sağlamak için mutlaka ıslah çalışmasının geliştirilmesi, yerli çeşitlere kıymet verilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

Mazot, gübre, ilaç, tohum, mutlaka bunlarla ilgili desteklemeler sağlanmalı ve girdi maliyetleri düşürülmelidir. Toprak Mahsulleri Ofisi mutlaka devreye girip çiftçinin, ürettiği ürünü maliyet ve artı en az yüzde 30 karla satabileceği bir fiyatı mutlaka hayata geçirmesi ve çiftçiyi özel sektörün ellerine bırakmaması gerekmektedir."