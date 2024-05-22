CHP Milletvekili Tanal, Siverek Devlet Hastanesi\'nde yaşanan sağlık sorunlarına dikkat çekti

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(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Siverek Devlet Hastanesi'ne giderek, hastalarla görüştü. Tedavi olamamaktan, randevu sırası alamamaktan yakınan yurttaşlardan biri, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde kendisine ultrason için 4 Eylül'e randevu verilmesine tepki göstererek, "O zamana kadar zaten ölürüm" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişemedikleri yönünde kendisine ilettikleri şikayetler üzerine Siverek Devlet Hastanesi'ne giderek incelemelerde bulundu. Daha sonra CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ ve CHP Siverek İlçe Başkanı Mehmet Eyüp Demirbüken'le beraber hastane önünde açıklama yapan Tanal, Suriyeli sığınmacılarla birlikte nüfusu 300 bini aşan Şanlıurfa'nın büyük ilçelerinden Siverek'te sağlık hizmetlerinde aksama yaşandığını belirtti.

"Sağlık Bakanlığı mağduriyeti gidersin"

Siverek Devlet Hastanesi'ne ilişkin izlenimlerini paylaşan Tanal, içeride yatan hastalar arasında çekilmesi gereken perdelerin çekilmeyerek, mahremiyet ilkesinin ihlal edildiğini belirtti. Tanal, temizlik ve hijyen koşullarının yeterince sağlanmadığı Siverek Devlet Hastanesi'nde güvenlik açığının da bulunduğunu ifade ederek, "Kapıda yeteri kadar güvenlik de yok. Yani burada ezkaza bir olay olduğu zaman, hasımlar arasında güvenliği sağlayacak bir ortam da yok" dedi.

Doktor ve hemşire eksikliğinin bulunduğu Siverek Devlet Hastanesi'nin sevk merkezi gibi çalıştığını belirten Tanal, gelen hastaların Şanlıurfa merkezdeki hastanelere ya da Diyarbakır'daki hastanelere yönlendirildiğini söyledi. Tanal Sağlık Bakanlığı'na "Lütfen bu mağduriyeti giderin" diye seslendi.

Açıklama yaptığı sırada CHP'li vekil Mahmut Tanal'ın yanına gelen bir vatandaş ise Siverek Devlet Hastanesi'ndeki uzman doktor eksikliğinden yakındı. Vatandaş, "Sayın Vekilim, burası 300 bin nüfuslu bir ilçe. Sadece bir KBB doktoru var. Sıra kapalı. Sabah erkenden vatandaş kapıda bekliyor. Sıra yok. Akşama kadar bekliyor, sıra kapalı, açılmıyor. Doktorlar bize bakmıyor. Burada herhangi bir hasta olduğunda ya Diyarbakır'a ya Şanlıurfa merkeze gönderiliyor" diye konuştu.

Üç hafta önce kulak ameliyatı geçirdiğini anlatan bir başka vatandaş ise sıra için gelip beklediğini kaydetti.

"Mecburum, bu ayak şişiyor. Bir hafta sonra ben duramam"

Tanal'ın "Geçmiş olsun" dileklerini ileterek hastaneye niçin geldiğini sorduğu bir başka vatandaş da geçirdiği ameliyat sonrası ayak ve bacak şişmesi şikayetiyle geldiği Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde ultrason için 4 Eylül 2024 tarihine kendisine randevu verildiğini anlattı. Vatandaş, "Kalp ve Damar'a geldim. Varis var bende, ameliyat olmuşum. Şimdi ayağım yine şişmiş. Her iki ayağım da şişmiş. Ultrason çekecek. Ultrasona gittim. 4 Eylül'e bana gün verdi. 'Ben o zamana kadar zaten ölürüm' dedim" ifadeleriyle dert yandı.

Mahmut Tanal'ın, "4 Eylül'e kadar bu ayak şişmeye devam ederse ne olur?" sorusu üzerine vatandaş, "Ben de onu dedim. Siz o zaman bana diyorsunuz ki, ölün" ifadesini kullandı.

Tanal'ın "Şimdi nereye gidiyorsun?" diye sorduğu mağdur vatandaş, elindeki kağıdı göstererek, "Mecbur bunu yırtıp ya Diyarbakır'a ya Şanlıurfa'ya gideceğim. Mecburum. Bu ayak şişiyor. Bir hafta sonra ben duramam" dedi. Tanal'ın "Niye burada çok hasta mı var?" sorusu üzerine vatandaş, "Yok boş. Direkt kağıdı veriyor. Sana diyor, falan günde gel" şeklinde konuştu.

"Vatandaş fakirdir, olan fakirlere oluyor"

Tanal'ın "Çok hasta olduğu için mi gün veriyor?" sorusuna vatandaş, "Erken randevu almak için torpile ihtiyaç duyulduğunu" savunarak, "O kadar gün yoktur. Ben şimdi AK Parti'ye gitsem, çarşıya gitsem, tanıdığa gitsem, bunu bugün de çekiyor. Benim amcam, dayım da yok. Vatandaş fakirdir, olan fakirlere oluyor" karşılığını verdi.