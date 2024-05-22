CHP Milletvekili Tanal, Siverek Devlet Hastanesi'nde yaşanan sağlık sorunlarına dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Tanal, Siverek Devlet Hastanesi'nde yaşanan sağlık sorunlarına dikkat çekti

Geniş Video İzle

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Siverek Devlet Hastanesi'nde yaşanan sağlık hizmeti aksaklıklarını incelemek için hastaneye giderek, hastalarla görüştü. Tanal, hastaların tedavi olamama ve randevu sırası alamama gibi sorunlarına dikkat çekti ve Sağlık Bakanlığı'na mağduriyetin giderilmesi çağrısında bulundu.

22.05.2024 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Siverek Devlet Hastanesi'ne giderek, hastalarla görüştü. Tedavi olamamaktan, randevu sırası alamamaktan yakınan yurttaşlardan biri, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde kendisine ultrason için 4 Eylül'e randevu verilmesine tepki göstererek, "O zamana kadar zaten ölürüm" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişemedikleri yönünde kendisine ilettikleri şikayetler üzerine Siverek Devlet Hastanesi'ne giderek incelemelerde bulundu. Daha sonra CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ ve CHP Siverek İlçe Başkanı Mehmet Eyüp Demirbüken'le beraber hastane önünde açıklama yapan Tanal, Suriyeli sığınmacılarla birlikte nüfusu 300 bini aşan Şanlıurfa'nın büyük ilçelerinden Siverek'te sağlık hizmetlerinde aksama yaşandığını belirtti.

"Sağlık Bakanlığı mağduriyeti gidersin"

Siverek Devlet Hastanesi'ne ilişkin izlenimlerini paylaşan Tanal, içeride yatan hastalar arasında çekilmesi gereken perdelerin çekilmeyerek, mahremiyet ilkesinin ihlal edildiğini belirtti. Tanal, temizlik ve hijyen koşullarının yeterince sağlanmadığı Siverek Devlet Hastanesi'nde güvenlik açığının da bulunduğunu ifade ederek, "Kapıda yeteri kadar güvenlik de yok. Yani burada ezkaza bir olay olduğu zaman, hasımlar arasında güvenliği sağlayacak bir ortam da yok" dedi.

Doktor ve hemşire eksikliğinin bulunduğu Siverek Devlet Hastanesi'nin sevk merkezi gibi çalıştığını belirten Tanal, gelen hastaların Şanlıurfa merkezdeki hastanelere ya da Diyarbakır'daki hastanelere yönlendirildiğini söyledi. Tanal Sağlık Bakanlığı'na "Lütfen bu mağduriyeti giderin" diye seslendi.

Açıklama yaptığı sırada CHP'li vekil Mahmut Tanal'ın yanına gelen bir vatandaş ise Siverek Devlet Hastanesi'ndeki uzman doktor eksikliğinden yakındı. Vatandaş, "Sayın Vekilim, burası 300 bin nüfuslu bir ilçe. Sadece bir KBB doktoru var. Sıra kapalı. Sabah erkenden vatandaş kapıda bekliyor. Sıra yok. Akşama kadar bekliyor, sıra kapalı, açılmıyor. Doktorlar bize bakmıyor. Burada herhangi bir hasta olduğunda ya Diyarbakır'a ya Şanlıurfa merkeze gönderiliyor" diye konuştu.

Üç hafta önce kulak ameliyatı geçirdiğini anlatan bir başka vatandaş ise sıra için gelip beklediğini kaydetti.

"Mecburum, bu ayak şişiyor. Bir hafta sonra ben duramam"

Tanal'ın "Geçmiş olsun" dileklerini ileterek hastaneye niçin geldiğini sorduğu bir başka vatandaş da geçirdiği ameliyat sonrası ayak ve bacak şişmesi şikayetiyle geldiği Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde ultrason için 4 Eylül 2024 tarihine kendisine randevu verildiğini anlattı. Vatandaş, "Kalp ve Damar'a geldim. Varis var bende, ameliyat olmuşum. Şimdi ayağım yine şişmiş. Her iki ayağım da şişmiş. Ultrason çekecek. Ultrasona gittim. 4 Eylül'e bana gün verdi. 'Ben o zamana kadar zaten ölürüm' dedim" ifadeleriyle dert yandı.

Mahmut Tanal'ın, "4 Eylül'e kadar bu ayak şişmeye devam ederse ne olur?" sorusu üzerine vatandaş, "Ben de onu dedim. Siz o zaman bana diyorsunuz ki, ölün" ifadesini kullandı.

Tanal'ın "Şimdi nereye gidiyorsun?" diye sorduğu mağdur vatandaş, elindeki kağıdı göstererek, "Mecbur bunu yırtıp ya Diyarbakır'a ya Şanlıurfa'ya gideceğim. Mecburum. Bu ayak şişiyor. Bir hafta sonra ben duramam" dedi. Tanal'ın "Niye burada çok hasta mı var?" sorusu üzerine vatandaş, "Yok boş. Direkt kağıdı veriyor. Sana diyor, falan günde gel" şeklinde konuştu.

"Vatandaş fakirdir, olan fakirlere oluyor"

Tanal'ın "Çok hasta olduğu için mi gün veriyor?" sorusuna vatandaş, "Erken randevu almak için torpile ihtiyaç duyulduğunu" savunarak, "O kadar gün yoktur. Ben şimdi AK Parti'ye gitsem, çarşıya gitsem, tanıdığa gitsem, bunu bugün de çekiyor. Benim amcam, dayım da yok. Vatandaş fakirdir, olan fakirlere oluyor" karşılığını verdi.

CHP Milletvekili Tanal, Siverek Devlet Hastanesi\'nde yaşanan sağlık sorunlarına dikkat çekti
Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastanesi, Mahmut Tanal, Milletvekili, Şanlıurfa, Siverek, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Tanal, Siverek Devlet Hastanesi'nde yaşanan sağlık sorunlarına dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
18:39 Sosyal medya platformu X, Türkiye’de ofis açıp temsilci atadı Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı
17:45 AK Parti’de bir istifa daha Rize’nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi
17:23 Erdoğan’ın 34 yıl sonra gelen “seferberlik“ hamlesi ne anlama geliyor AK Parti’den açıklama var Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var
15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
17:54 Rize’de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
17:51 Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
17:46 Motokurye Ata’nın katili için istenen ceza belli oldu Motokurye Ata'nın katili için istenen ceza belli oldu
17:08 Adnan Oktar: Reisi’ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var Adnan Oktar: Reisi'ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var
16:57 Rize İl Başkanı Ayar’ın istifası sonrası AK Parti’den değişim mesajı: Adımlar atılacak Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak
16:55 Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı
16:34 Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler
16:29 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık
16:05 Yine ateşe benzin döküyor Mehmet Büyükekşi’den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 19:20:42. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Tanal, Siverek Devlet Hastanesi'nde yaşanan sağlık sorunlarına dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement