CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, tutuklu öğrenciyi ziyaret etti

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, dün İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet bayrağı açtığı gerekçesiyle bir kişiye yumruk attığı için tutuklanan üniversite öğrencisi Ege Akersoy'u Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Özer, "Gencecik bir kardeşimizle ilgili haksız yere tutuklama tedbiri uygulanıyor. Ne bir delil karartma şüphesi var ne kaçma şüphesi var. Sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

CHP TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, TÜGVA'nın öncülüğünde dün İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünde hilafet bayrağı açtığı gerekçesiyle bir kişiye yumruk attığı için tutuklanan üniversite öğrencisi Ege Akersoy'u bugün Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Özer, Silivri Cezaevi önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Genel Başkanımız Özgür Özel'in görevlendirmesiyle, genç kardeşimiz Ege Akersoy'u biraz önce Silivri Cezaevi'nde ziyaret ettik. Kendisi gayet iyi durumda. Herhangi kötü muameleye maruz kalmamış gayet sağlıklı ve iyi durumda. Yaşanan olaydan dolayı biraz üzgün ama bunları aşacağına inanıyorum. Elbette dün yaşanan olay sebebiyle bir yumruk atıldı bu atılan yumruğu veya şiddeti meşrulaştırmıyoruz ancak ortada yaşanan bir arbede var ve bu arbede esnasında yaşanan bir olay sebebiyle gencecik bir kardeşimizi burada Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulundurmalarını da doğru bulmuyoruz. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Gencecik bir kardeşimizle ilgili haksız yere tutuklama tedbiri uygulanıyor. Ne bir delil karartma şüphesi var ne kaçma şüphesi var. Bu veya buna benzer hiçbir şüphe olmamasına rağmen adeta hukukun bir sopa gibi kullanılması bizleri de buraya gelmeye sevk etti. Sonuna kadar takipçisi olacağız."