CHP Milletvekilleri, İstanbul Adliyesi İçinde Kurulan Bariyerlere Tepki Gösterdi: "Bu Önlemleri Keşke Sınırda Alsaydınız"

(İSTANBUL) - Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Adliyenin içinde öze tim dahil olmak üzere bariyerler kurmuşlar. Ey Recep Tayyip Erdoğan; bu bariyerleri, bu kalkanları sınıra koysaydın da bu ülkeye Suriyeli, Afganlı, Iraklı, Pakistanlı ne kadar işgalci varsa girmeseydi" dedi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise "Bu özel timleri burada duvar öreceğinize sınırımızın güvenliğini sağlayın. Bir teröristbaşına alınmayan güvenlik önlemi adliyenin içinde ve dışında alınmış" diye konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 90 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Burada bekleyen CHP'li milletvekilleri adliye binası içinde silahlı timlerin beklemesi ve bariyer kurulmasına tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, şunları söyledi:

"Bakın Adliye'nin içinde özel tim dahil olmak üzere bariyerler kurmuşlar. Ey Recep Tayyip Erdoğan; bu bariyerleri, bu kalkanları sınıra koysaydın da bu ülkeye Suriyeli, Afganlı, Iraklı, Pakistanlı ne kadar işgalci varsa girmeseydi. Ey Recep Tayyip Erdoğan; bunları milletvekillerinin karşısına koyuyorsun, milletvekillerinin arkadaşlarıyla görüşme hakkını elinden alıyorsun. Ekrem İmamoğlu'na selam verme hakkını elinden alıyorsun. Belediye başkanlarına selam verme hakkını elinden alıyorsun. Erdoğan, sen de bu memlekette yargılandın, sen de 17- 25'te suçlandın. Sen de 15 Temmuz'da milleti sokağa çağırdın. Şimdi görüyoruz ki milletten korkuyorsun. Erdoğan, korkunun ecele faydası yok. Gün gelecek sen hesap vereceksin. Erdoğan istifa."

"Adliyeyi bıraktık bölgeyi kuşatma altına almışlar"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Hasan Öztürkmen, "Halkını satanın korkusu... Adliyeyi bıraktık bölgeyi kuşatma altına almışlar. Avukatlar giremiyor, milletvekilleri giremiyor. Bu kadar korku neden" diyerek tepki gösterdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise şunları söyledi.

"Silahlı özel timler adliyenin içerisinde. Eğer silahların gölgesinde yargılama yapılırsa adalet oradan kaçar. Bu silahlı timleri gören bir savcı, hakim yürütmenin etkisinde olan emniyet güçleri ve silahın gölgesinde nasıl adil bir karar verebilir? Nasıl tarafsız bir yargı olabilir? Ben Şanlıurfa'nın milletvekiliyim, Türkiye'nin sıfır noktasındayım. Oradaki sınır kevgir gibi, teröristler gelip geçiyor. Bu özel timleri burada duvar öreceğinize sınırımızın güvenliğini sağlayın. Bir teröristbaşına alınmayan güvenlik önlemi adliyenin içinde ve dışında alınmış. Bu ölçüsüzlük, orantısızlık, suç işleniyor. Bu savaş hukukundan vazgeçin.

Adliyede CHP milletvekilleri; Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Mahmut Tanal, Gülizar Biçer Karaca, Mahmut Tanal, Cemal Enginyurt, Hasan Öztürkmen, Gürsel Erol, Aysu Bankoğlu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Aliye Coşar, Sibel Suiçmez, Tahsin Ocaklı, Elvan Işık Gezmiş, Yüksel Taşkın, İbrahim Arslan, Semra Dinçer, Deniz Demir, Ümit Özlale, Selma Aliye Kavaf, Salih Uzun, Adnan Beker, Türkiye İşçi Partisi'nden ise Sera Kadıgil, süreci takip ediyor.