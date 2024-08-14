CHP'nin Eğitim Buluşmaları Edirne'de Devam Ediyor - Son Dakika
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CHP'nin Eğitim Buluşmaları Edirne'de Devam Ediyor

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CHP'nin eğitim alanındaki sorunlara dikkat çekmek için başlattığı Eğitim Buluşmaları programı Edirne'de devam etti. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yoksulluğu bitirmeye çalışacaklarını ve öğrencilerin yanında olacaklarını belirtti.

14.08.2024 01:52  Güncelleme: 02:34
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(EDİRNE) - CHP'nin eğitim alanındaki sorunlara dikkati çekmek için başlattığı farklı illerdeki "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Ülkedeki yoksulluğu biz yaratmadık ama CHP'li belediyeler olarak en azından kendi şehrimizde yoksulluğu bitirmeye çalışacağız. Her alanda özellikle eğitimde öğrencilerimizin yanında olacağız" dedi.

CHP'nin "Eğitim Maratonu" programı kapsamında farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın başkanlığındaki heyet, Edirne'yi ziyaret etti. Heyet, gündüz eğitimcilerle bir araya geldikten sonra Edirne Valisi Yunus Sezer'i, CHP İl Başkanlığı'nı ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı ziyaret etti. Akşam ise TAKSAV bahçesinde eğitim buluşması düzenlendi.

Burada konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Seçim sürecinde eğitimle ilgili birçok vaatte bulunduk. Seçilmemizin ardından da hızlıca çalışmalarımızı başlattık. Edirne Belediyesi olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bir okulun paydaşı olduk. Bizim anlayışımızda sen ben yok, biz var. Öğrencilerimizin gıda konusunda yaşadığı sorunlara ilişkin bir çalışma başlattık. Yeni dönemde de çalışmalarımıza hız kazandıracağız. Ülkedeki yoksulluğu biz yaratmadık ama CHP'li belediyeler olarak en azından kendi şehrimizde yoksulluğu bitirmeye çalışacağız. Her alanda özellikle eğitimde her zaman öğrencilerimizin yanında olacağız. Edirne bir eğitim ve öğrenci şehri" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise, "Toplumun her kesimi konuşsun istiyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Bu mevcut iktidarın yarattığı bir kriz. Cumhurbaşkanı, tüm ekonomi biliminin tersine giderek Türkiye'yi alt üst ettiği bir dönemin sonucunu yaşıyoruz. Ekonomi düzelir. Dış politikadaki sorunlar çözülebilir. Sağlıkta, tarımda hamleler yapılabilir fakat eğitimde kaybettiğimiz günleri geri almamız çok zor. On yılları etkileyecek unsurlar" ifadelerinde bulundu.

Buluşmada konuşan mimarlık fakültesi öğrencisi gelecek kaygısı yaşadığını belirterek, "Neden çok fazla kontenjan açılarak öğrenciler yerleştiriliyor. Türkiye 4 yıl sonra bu kadar okumuş işsizi ne yapacak. Mezun olduktan sonra ne yapacağımı sorguluyorum. İş bulabilecek miyim? Sektörümde grafik aşağı doğru gidiyor. Bu tarz kaygılar her sektörde var ama neden bunun iyileştirilmesi için kimse bir şey yapmıyor" diye konuştu.

Eğitimde fırsat eşitiliğine ilişkin konuşan bir katılıcı da, "Türkiye'de eşit ağitim şansı yok maalesef. Eşit eğitime sahip olmayan öğrencilere destek olmamız gerekiyor. Bu geleceğimiz için daha iyi olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Sistem değişikliklerinin kendilerini kötü etkilediğini belirten bir öğrenci ise şunları kaydetti:

"Bakanlık ulusal bir eğitim politikası uygulamıyor. 12 senedir eğitim sistemine maruz kalan bir insanım. Bir sürü değişikliğe şahit olduk. Bunun bize yarattığı etki çok büyük. Ben yarın sınava hazırlandığımda önümüze ne çıkar bilemiyorum."

Kaynak: ANKA

Filiz Gencan Akın, Edirne, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Eğitim Buluşmaları Edirne'de Devam Ediyor - Son Dakika

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