CHP'nin yüksek enflasyon araştırma önerisi reddedildi - Son Dakika
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CHP'nin yüksek enflasyon araştırma önerisi reddedildi

CHP'nin yüksek enflasyonun neden olduğu toplumsal tahribatın araştırılması için verdiği grup önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, enflasyonun yarattığı yoksulluğa dikkat çekerek, enflasyonun düşmesini beklemenin mümkün olmadığını belirtti. CHP'nin önerisi üzerine Saadet Partisi ve İYİ Parti milletvekilleri de enflasyonun yarattığı ekonomik dengesizliği ve geçim sıkıntısını eleştirdi.

05.06.2024 20:07
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(ANKARA)- CHP'nin yüksek enflasyonun neden olduğu toplumsal tahribatın araştırılması için verdiği grup önerisi TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, "Müthiş bir yoksulluk var ülkemizde bunu lütfen görünüz. İnsanlar anneleri, babaları için ilaç alamıyorlar. Ücretliler için gıda, konut, barınma harcamaları giderlerinin çok büyük kısmını oluşturuyor. Bu şartlar içerisinde enflasyonun şu anda uygulana programla düşmesini bekleyemeyiz. Bunu konuşmak dışında daha önemli ne işiniz var" dedi.

CHP, yüksek enflasyonun neden olduğu toplumsal tahribatın araştırılması için verdiği Meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşülmesi için bugün TBMM Genel Kurulu'na grup önerisi getirdi.

"Bu şartlar içerisinde enflasyonun şu anda uygulana programla düşmesini bekleyemeyiz"

Grup önerisi üzerinde sö alan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, şunları söyledi:

"Son 4 yıldır çok ağır bir enflasyon yüküyle karşı karşıya kalıyor vatandaşlarımız. Bir yıllık sürede enflasyon gerilemedi daha da arttı. Enflasyon toplumsal yapımızda çok ciddi tahribatlara neden oluyor. Bu enflasyon ortamında vatandaşların tasarruflar pula dönmüş durumda. Büyük bir eşitsizlikle vatandaşlarımız karşı karşıya, enflasyonun yükü çalışanların, emeklilerin sırtına bindirilmiş durumda. Türkiye'deki servet eşitsizliğinin daha da derinleştiği bir dönemi yaşıyoruz. Büyük bir huzursuzluk var, insanımızın yüzü asık enflasyon nedeniyle. Müthiş bir yoksulluk var ülkemizde bunu lütfen görünüz. İnsanlar anneleri, babaları için ilaç alamıyorlar. Yaşlıların, çocukların çok ağır bir yoksulluk sorunuyla karşılaştığı dönemin içindeyiz. Ücretliler için gıda, konut, barınma harcamaları giderlerinin çok büyük kısmını oluşturuyor. Güven kalmadı. Bu şartlar içerisinde enflasyonun şu anda uygulana programla düşmesini bekleyemeyiz. Daha önemli ne işiniz var Türkiye'de vatandaşlarımızın evine ekmek götüremediği, çocuğunun karnını doyuramadığı ortamda, biz bunun için ne yapabiliriz Meclis olarak? Bunu konuşmak dışında daha önemli ne işiniz var?"

SP'li Demir: "Hani en Müslüman sizdiniz niye vatandaşa bir kurban parası kadar ikramiyeyi çok gördünüz"

CHP'nin önerisi üzerine söz alan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir de şunları dile getirdi:

"İnsanlarımız fiyat artışları karşısında yaşam standartlarını koruyamaz hale geldi. Zengin çok daha zengin oldu orta ve düşük gelirli vatandaşlarımız daha da fakirleşti. Bu ülkede bu ekonomik dengesizlik oldukça barış olmaz, suç oranlarında azalmaz olmaz. Sayıyla meyve sebze alan yüzbinlerce vatandaşımız var. Hani en Müslüman sizdiniz niye vatandaşa bir kurban parası kadar ikramiyeyi çok gördünüz? Tüm ülke 5 tane ailenin kasaları dolsun diye çalışıyor, sizi bu 5'li çete kurtaramaz."

İYİ Partili Özdemir: "İktidar suni gündem peşinde koşmak yerin geçim sıkıntısı, işsizlik, yokluğa çare arasın"

İYİ Parti Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de şunları belirtti:

"AKP iktidarının 22 yıldır uyguladığı politikalar sayesinde artan mali yükler aile ilişkileri zedeliyor, boşanmaları artırıyor. Geçim derdi nedeniyle psikolojik sorun yaşayan vatandaşlar şiddete yöneliyor. İktidarı uyarıyorum, suni gündem peşinde koşmak yerin memleketin gerçek gündemi olan geçim sıkıntısı, işsizlik, yokluğa çare arasın. Bulamıyorsa yapamıyorum desin ve gitsin."

DEM Partili Kordu: "Yoksullukla mücadele yürütürken dönüp savaş bütçelerine bakmak gerekiyor"

DEM Parti Grubu adına söz alan Tunceli Milletvekili Ayten Kordu da şunları ifade etti:

"Yoksullukla mücadele yürütürken dönüp savaş bütçelerine bakmak gerekiyor. Ekonomi bir ülkedeki herhangi siyasal süreçten bağımsız olmadığı için gelinen noktada ekonomik kriz ve siyasi krizi birlikte ele almak gerekir. Bir taraftan kayyım politikasını sürdürüp diğer taraftan ekonomik krizi çözeceğini iddia etmek hayal ürününden başka bir şey değildir. Temmuz ayında başta asgari ücretliler ve emekçiler olmak üzere emekçilere insan onuruna yaraşır zam yapın."

CHP'nin grup önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'nin yüksek enflasyon araştırma önerisi reddedildi - Son Dakika

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