CHP Olağanüstü Kurultayı'nda Yenilikçi Vizyon

(ANKARA) - CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, partisinin Olağanüstü Kurultayına ilişkin, "Partimiz, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve sosyal adaleti savunmaya, her koşulda halkın yanında olmaya devam edecektir. Bu kurultayda aldığımız kararlarla, CHP olarak, halkın içindeki tüm farklılıkları kucaklayarak, adaletli ve eşitlikçi bir Türkiye için kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Akbulut, yaptığı açıklamada, partisinin dünkü 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın, önemli kararlar ve gelişmeler ışığında partinin geleceğine dair umut verici bir yol haritası sunduğunu belirtti.

Akbulut yaptığı açıklamada, "Bugün, CHP tarihindeki önemli anlardan birine tanıklık ettik. Olağanüstü Kurultay, CHP'nin içindeki demokrasi anlayışının ve yenilikçi ruhunun bir yansımasıdır. Partimizin geleceğini şekillendirecek, halkın taleplerine daha güçlü bir şekilde yanıt verecek bir anlayışla hareket edeceğiz" dedi.

CHP'nin halkın en geniş kesimlerinin taleplerini en iyi şekilde savunmaya devam edeceğini belirten Akbulut, "Partimiz, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve sosyal adaleti savunmaya, her koşulda halkın yanında olmaya devam edecektir. Bu kurultayda aldığımız kararlarla, CHP olarak, halkın içindeki tüm farklılıkları kucaklayarak, adaletli ve eşitlikçi bir Türkiye için kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Sağlıklı bir demokrasi anlayışı içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Olağanüstü Kurultay'ın, parti içindeki birlik ve dayanışmayı daha da güçlendireceğini belirten Akbulut, "CHP, farklı görüşlere sahip üyelerinin ortak noktada buluşabileceği bir platform olmaya devam edecektir. Parti içindeki her türlü görüş, fikir ve öneriye saygı gösterilerek, sağlıklı bir demokrasi anlayışı içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

" Özgür Özel, rekor oyla Genel Başkanlığa yeniden seçildi"

Akbulut, CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'in büyük bir güven tazeleyerek, partisinin geleceğini şekillendirecek önemli bir liderlik dönemine adım attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Özgür Özel, Olağanüstü Kurultay'da rekor bir oyla Genel Başkanlık görevine yeniden seçildi. Bu olağanüstü güven oyu, partimizin her seviyesindeki üyelerinin, Özgür Özel'in liderliğine olan inancını ve desteğini açıkça ortaya koymuştur. Özel'in liderliğinde, CHP'nin her zamankinden daha güçlü ve kararlı bir şekilde yol alacağına inanıyoruz. Parti içinde özgürlük ve demokrasi anlayışımızı daha da pekiştiren, halkın taleplerini en iyi şekilde yansıtan bir Parti Meclisi seçildi. CHP olarak, bu güçlü liderlik ile halkımızın tüm taleplerine yanıt verecek, daha adil bir Türkiye için çalışacağız"

"CHP, Türkiye'nin geleceğinde belirleyici rol oynayacak"

Akbulut, CHP'nin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin geleceğinde belirleyici rol oynamaya devam edeceğini vurgulayarak, "Bu kurultayda aldığımız kararlarla, partimizin vizyonu netleşmiş ve güçlü bir şekilde halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte, tüm halkımızı CHP'nin etrafında birleşmeye davet ediyoruz. CHP, halkımızın gücünden aldığı ilhamla, ülkemizin daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerlemesi için el birliğiyle çalışmaya devam edecektir" diye konuştu.