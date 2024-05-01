Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı

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Tansiyonun en yükseldiği noktada çok sayıda polis yaralandı

Özgür Özel ve İmamoğlu DİSK ile beraber yürüyüşe geçti

Saraçhane'de yaşanan 1 Mayıs gerilimi öncesi alanda toplanan kalabalık grup arasında Şebnem Korur Fincancı da yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyüş çağrısı yapan CHP lideri Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sabah Saraçhane'de bir araya geldi. Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Özel, "1 Mayıs yasaklarının adı polis devletidir. Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Açıklamalarının sonrasında Saraçhane'de gazetecilere poz veren Özel, ardından alandan ayrıldı.

FOTOĞRAFI CHP PAYLAŞTI

Özel'i etrafını saran kalabalık arasında eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da vardı. Yan yana gelen Özgür Özel ve Fincancı ayaküstü selamlaştı. O anlara ait kareler CHP'nin resmi hesabından paylaşıldı.