Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı

Geniş Video İzle

TSK'ya yönelik ifadeleri sonrası hapis cezası verilerek tahliye edilen eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 1 Mayıs nedeniyle Saraçhane'de toplanan grubun arasında yer aldı. Fincancı, alanda CHP lideri Özgür Özel'le de bir araya geldi.

01.05.2024 16:00  Güncelleme: 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saraçhane'de yaşanan 1 Mayıs gerilimi öncesi alanda toplanan kalabalık grup arasında Şebnem Korur Fincancı da yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyüş çağrısı yapan CHP lideri Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sabah Saraçhane'de bir araya geldi. Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Özel, "1 Mayıs yasaklarının adı polis devletidir. Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Açıklamalarının sonrasında Saraçhane'de gazetecilere poz veren Özel, ardından alandan ayrıldı.

FOTOĞRAFI CHP PAYLAŞTI

Özel'i etrafını saran kalabalık arasında eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da vardı. Yan yana gelen Özgür Özel ve Fincancı ayaküstü selamlaştı. O anlara ait kareler CHP'nin resmi hesabından paylaşıldı.

CHP paylaştı! Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde

NE OLMUŞTU?

Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Fincancı, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye etmişti.

Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı da 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı

Şebnem Korur Fincancı, 1 Mayıs, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • sait turk: olmasa şaşardık! 9 1 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş: her zamanki gibi,onsuz olurmu 1 mayıs 4 0 Yanıtla

16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 16:59:00. #1.13#
SON DAKİKA: Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement