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CHP Üye Kazanım Sürecine Davet

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı doğrultusunda vatandaşları partiye üye olmaya davet etti. Başkan Sengel, erken seçim gerekliliğine de vurgu yaparak, katılımın artmasıyla Türkiye'nin geleceğinin daha parlak olacağını belirtti.

20.02.2025 11:32  Güncelleme: 11:49
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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üye kazanım süreci kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısını dikkate alarak vatandaşları partiye üye olmaya davet etti. Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Sengel, "CHP olarak yepyeni bir sayfa açmak istiyoruz ve bu sayfayı öncelikle CHP'nin üye kazanımıyla sağlamak istiyoruz. Haydi, gelin hep beraber çok daha güçlü, çok daha kararlı emin adımlarla yürümeye devam edelim" dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, partisinin ilçe örgütü ve üyeleriyle bir araya geldi. Ülkenin geleceği için hep birlikte hareket edilmesi gerektiği çağrısında bulunan Sengel, vatandaşları CHP'ye üye olmaya davet etti. Başkan Sengel, katılımın artmasıyla Türkiye'nin daha parlak bir geleceğe ulaşacağına olan inancını ifade etti.

"Erken seçim ve acil seçim şart"

Mevcut ekonomik koşullarda yeni adımlar atılabilmesi için erken seçimin şart olduğuna değinen Sengel, "Artık bir şeylerin değişmesi ve yeni adımlar atabilmemiz için erken seçim ve acil seçim şart görünüyor. İşte bu sebeple CHP olarak yepyeni bir sayfa açmak istiyoruz ve bu sayfayı öncelikle CHP'nin üye kazanımıyla sağlamak istiyoruz. Haydi, gelin hep beraber çok daha güçlü, çok daha kararlı emin adımlarla yürümeye devam edelim" dedi.

Değişimin öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye kazandırarak sağlanabileceğini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; "Bundan sonra Türkiye'nin geleceği için hep birlikte çalışacak, birlik içinde hareket edeceğiz. Hepimizin katkısı çok önemli" ifadelerini kullandı.

"23 Mart demokrasi şöleni olacak"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 28 Şubat'a kadar üye olan vatandaşların, 23 Mart'ta gerçekleşecek seçimde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceklerini duyurdu. Bu süreçte tüm parti üyelerinin söz sahibi olacağına dikkati çeken Başkan Sengel, üye olmak isteyen vatandaşları CHP Selçuk İlçe Örgütü'ne beklediklerini ifade ederek, "28 Şubat'a kadar üye olmanız halinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını 23 Mart'ta demokrasi şöleniyle birlikte sağlayacağız. Haydi, gelin hep beraber çok daha güçlü, çok daha kararlı emin adımlarla yürümeye devam edelim. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'ni tekrardan fabrika ayarlarına döndürmek adına hep birlikte yol alalım. Bundan sonraki süreçte hep beraber çok daha kararlı bir şekilde bir arada ve daha da büyüyerek bir şeyi değiştirip her şeyi değiştirelim. CHP Selçuk İlçe Örgütü'ne sizleri bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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