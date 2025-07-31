CHP ve Bakanlardan Önemli Ziyaretler - Son Dakika
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CHP ve Bakanlardan Önemli Ziyaretler

31.07.2025 09:11
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CHP yöneticileri ve bakanlar, çeşitli illerde ziyaretler ve basın toplantıları yapacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaretlerde bulunacak.

(Kocaeli/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonlarla ilgili partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/12.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, sanayicilerle istişare toplantısına katılacak.

(Kırşehir/14.45/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye- Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı'na iştirak edecek, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ve Altyapı Bakanı Revaz Sokhadze ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

(Tiflis) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı dış ticaret istatistiklerini, hizmet üretici fiyat endeksini ve yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri ile aylık para ve banka istatistiklerinde Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin haziran ayı sonuçlarını duyuracak.

(İstanbul/14.00/14.30)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla Polonya'da karşı karşıya gelecek.

(Krakow/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında RAMS Başakşehir, Bulgaristan'ın Cherno More ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci ön eleme turu rövanş maçları oynanacak, UEFA Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turu rövanş maçları tamamlanacak. (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP ve Bakanlardan Önemli Ziyaretler - Son Dakika

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