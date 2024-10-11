Cibaliya'da Filistinli Direnişi

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İsrail basınına göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinlilerin İsrail ordusunun tahliye çağrılarını reddetmesi, Gazze'nin kuzeyinin boşaltılmasını içeren "generallerin planına" engel oluyor.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyine kara saldırısı başlatmasının Gazze Şeridi'ni "ikincil savaş bölgesine" dönüştürdüğü belirtildi.

Daha önce ise İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'nin birincil savaş bölgesi, Hizbullah ile çatışmaların sürdüğü Lübnan'ın kuzeyinin ise ikincil savaş bölgesi olarak değerlendirildiği hatırlatıldı.

İsrail ordusunun, güney cephe komutanlığını Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya kara saldırısı düzenlemek için bölgede bıraktığı aktarılan haberde, bunun sebebinin Cibaliya'da yaşayan Filistinlilerin İsrail ordusunun tahliye çağrılarına direnmeleri olduğu kaydedildi.

Cibaliya'yı İsrail ordusunun kuşatma altında tuttuğu ve bölgeden ayrılmayı reddeden çok sayıdaki Filistinliyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Cibaliya'ya Kasım ve Aralık 2023'te iki kez kara saldırısı düzenlediği hatırlatılan haberde, 6 Ekim'de gerçekleştirilen saldırının 7 Ekim 2023'ten bu yana yapılan üçüncü kara saldırısı olduğu kaydedildi.

Hamas'ın bölgede İsrail askerlerine direniş gösterdiği, patlayıcılı tuzaklar kurduğu ve çatışmalar çıktığı belirtildi.

Gazze'nin kuzeyindeki halkın kararlığı "generallerin planını" bozuyor

Cibaliya'daki duruma ilişkin haberde, "Cibaliya'da nüfusu tahliye etmenin zorluğu güney cephe komutanlığının bu operasyonun öncekilerden daha uzun süreceğini anlamasına yol açtı. Önceki operasyonlar 1-3 hafta sürerken, bu birkaç ay alabilir." ifadesine yer verildi.

Haberde, Filistinlilerin Cibaliya'da yaşadıkları yerleri terk etmeme konusundaki kararlılığının, Gazze'nin kuzeyinin boşaltılmasını kapsayan "generallerin planını" boşa çıkardığı bildirildi.

Cibaliya'ya düzenlenen kara saldırısının, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanan "generallerin planının" daha küçük bir versiyonunu kapsadığı ifade edildi.

Eiland'ın öncülüğünde geçen ay İsrailli emekli generallerin hazırladığı söz konusu plan, Gazze'nin kuzeyinde kalan yaklaşık 300 bin Filistinlinin Gazze'nin güneyine göç ettirilmesini içeriyor.

İsrail ordusuna ait birliklerin bölgeyi kuzey ve güneyden kuşattığı kaydedilen haberde, İsrail askerlerinin Selahaddin Caddesi üzerinde kontrol noktası kurduğu, buradan güneye giden Filistinlileri kontrol ettikleri aktarıldı.

Haberde ayrıca "Cibaliya'nın sınırlı bir ölçüde hala Hamas'ın kontrolü altında olduğu" kaydedildi.

Gazetenin haberinde, Cibaliya'ya yönelik saldırıya katılan ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrail askeri, "Hamas, son aylarda, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı düzenlemediği için gücünü yeniden toplamaya başladı." dedi.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan generallerin planına ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.

İsrail ordu radyosunda, 6 Ekim'de yayımlanan haberde, İsrail ordusunun Cibaliya'ya başlattığı kara saldırısıyla "generaller planı" arasında bir bağlantının bulunmadığı iddia edilmişti.

Haberde, "Bu askeri bir operasyondur ve siyasi süreçten tamamen ayrıdır. Bu aşamaya kadar siyasi düzeyde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde herhangi bir siyasi planın uygulanmasıyla ilgili karar verilmedi." ifadesi kullanıldı.

Gazze'nin kuzeyi 6 gündür kuşatma ve kara saldırıları altında

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine yönelik sıkı kuşatması ve kara saldırıları 6. gününde de sürüyor.

Hava ve kara saldırılarını şiddetlendiren İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları engelliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, İsrail ordusunun ilk kez bu bölge için tahliye çağrısında bulunduğu 14 Ekim 2023'ten bu yana evlerini ve yaşadıkları yerleri terk etmeyi reddediyor.