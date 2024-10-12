Cibaliya'da Hava Saldırısı: En Az 12 Filistinli Öldü - Son Dakika
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Cibaliya'da Hava Saldırısı: En Az 12 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Cibaliya'daki hava saldırılarında en az 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

12.10.2024 00:16
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde 4 eve düzenlediği hava saldırılarında en az 12 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya el-Beled bölgesinde 4 ailenin evine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 12 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırılarda 30'dan fazla kişinin yaralandığı bilgisini veren Basal, 14 kişinin ise enkaz altında kaldığını aktardı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik sıkı kuşatması ve yoğun saldırıları 6. gününde de sürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, günlerdir İsrail ordusunun "soykırım ve etnik temizliğine" maruz kalıyor.

Filistinliler, karadan abluka, evlerinin yıkılması, gıda ve ilaç yokluğuyla bölgedeki hastanelerin zorla tahliye tehditlerine rağmen göçe zorlanmaya direniyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 126 Filistinli öldü, 98 bin 117 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cibaliya'da Hava Saldırısı: En Az 12 Filistinli Öldü - Son Dakika

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