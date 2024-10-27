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(ANKARA) - İsrail ordusu bugün sabah Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda insan yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na bugün sabah hava saldırısı düzenledi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Görgü tanıkları ve tıbbi kaynakların mülteci kampındaki El-Fahura Okulu yakınlarındaki bir konut kompleksine düzenlediği saldırı ardından yaşanan can kayıplarını doğruladığı aktarıldı.