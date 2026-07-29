Cide'de Eşsiz Gün Batımı
Cide'de dronla çekilen görüntülerde gün batımında oluşan renk cümbüşü dikkat çekti.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde gün batımında oluşan manzara dronla görüntülendi.
Karadeniz'in kıyısında yer alan ilçede güneşin ufukta kaybolmasıyla gökyüzü turuncu, kırmızı ve mor tonlarına büründü.
Yeşil yamaçlar, kıyı şeridi ve Karadeniz'in mavisinin gün batımının renkleriyle buluştuğu anlar dron kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, sahil boyunca uzanan yerleşim alanları ile kıyıya vuran gün batımının oluşturduğu manzara dikkati çekti.
Kaynak: AA
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