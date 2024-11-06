Çiftçi Borçları ve Gıda Enflasyonu

Güncel

Haber: Mehmet Oflaz

(TBMM) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; çiftçilerin borçlarına ilişkin "Ben de borcumu borçla ödeyen çiftçilerden bir tanesiyim. Bir bankadan borcumu ödemek için başka bankadan borç alıyorum ve o borcumu kapatıyorum. Bu iş nereye kadar gider? Gitmez; gidecek yerimiz kalmadı. Yapılması gereken şey acilen borçların yapılandırılması gerekir. Bir yıl, iki yıl değil en az beş yıl süreçle bu 750 milyar TL'ye kadar çıkmış olan çiftçi borçlarının sadece bankalar olan borçları bunlar, bunların yapılandırılması lazım" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye'nin OECD ülkelerinin arasında en fazla gıda enflasyonu yaşayan ülke konumunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hatta diğer ülkelerin gıda enflasyon rakamlarını alta alta topladığımız zaman Türkiye'ye etmiyor. Türkiye onlardan daha fazla. Şimdi gıda enflasyonuyla mücadele etmek için bir yöntem geliştirdiniz. Yeri geldiği zaman ithalat kartını ortaya koydunuz hububat'ta olduğu gibi. Yeri geldiği zaman da ihracat yasakları getirdiniz zeytinyağında, salçada olduğu gibi. Salça fiyatlarını düşürmek için salça ithalatına yasak getirdiniz. Bu sene sezona ve fabrikalarda stoklarda oldukça yüklü bir miktarda salçayla girilmek zorunda kaldı. Ne yazıkki bir önceki yıl 3,50-4 TL'ye salçalık domatesini satan üreticimiz 1,50 TL'den salçalık domates satmak zorunda kaldı hatta satamadı tarlada kaldı, sürmek durumunda kaldı. Sonuç ne? Sonuçta da salça üreten firmalar o özellikle Ortadoğu'daki pazarlığını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya.

Zeytinyağında da benzer şey söz konusu. Dökme zeytinyağında ihracat yasağı getirdiniz. Daha sonra onda bir açıklık bıraktınız ancak 220-230 TL'ye üretici zeytinyağı satarken, dünyadaki üreticiler 10-11 eurodan zeytinyağı satarken, sırf siz zeytinyağı fiyatlarını düşürmek için raftaki fiyatları düşürmek amacıyla zeytinyağına yasaklama getirdiniz. 200-250 TL arasında satılan zeytinyağı, üretici de 140-150 TL'ye kadar düştü. Biz var senesinde stokla sezona girmek durumunda kaldık. Ne yazık ki şu anda zeytinyağının fiyatı 140 TL 150'lere düşmüş durumda ve zeytin üreticilerimiz ciddi bir sıkıntı içerisinde."

"Biz bu borçlarımız ödeyecek durumda değiliz"

Kavun, karpuz, biberin tarlada kaldığını belirten Bakırlıoğlu, "Yani elimizi nereye atarsak atalım çiftçilerimiz çok ciddi bir hüsranla karşı karşıya kaldılar. Çiftçilerimiz üretemez hale gelmiş durumdadır. Borçlarımız oldukça artıyor, borcumuzu borçla ödüyoruz. Bunlardan bir tanesi benim. Ben de borcumu borçla ödeyen çiftçilerden bir tanesiyim. Bir bankadan borcumu ödemek için başka bankadan borç alıyorum ve o borcumu kapatıyorum. Bu iş nereye kadar gider? Gitmez; gidecek yerimiz kalmadı. Biz bu borçlarımız ödeyecek durumda değiliz. Yapılması gereken şey acilen borçların yapılandırılması gerekir. Bir yıl, iki yıl değil en az beş yıl süreçle bu 750 milyar TL'ye kadar çıkmış olan çiftçi borçlarının sadece bankalar olan borçları bunlar, bunların yapılandırılması lazım" diye konuştu.

Bakırlıoğlu, dar gelirlinin kırmızı etin tadını unuttuğunu söylerek, "Evet daha önceden kırmızı et yiyen, tüketen insanlarımız ne yazık ki artık kırmızı etin tadını unuttu. Çünkü 2021 yılında 65 TL olan kırmızı etin kilosu bugün 650 TL dayanmış durumdadır. Gençlerimiz büyükleri kadar şanslı değil, onlar henüz etin tadıyla ne yazık ki tanışmış değiller. Onlar bu tattan mahrum kalmış durumdadır" dedi.

"Üreticilerimizi gözden çıkartmışsınız"

Hayvan üreticilerinin de artık üretemez hale geldiğini öne süren Bakırlıoğlu, şöyle konuştu:

"Biz bütçeye bakıyoruz. Bütçede ne var ne yok diye bakıyoruz. Hayvan üreticileri sıkıntılı bir durumdadır. Hayvancılık desteklemelerini bütçeden aldığı payın artmasını bekliyoruz. Desteklemeler içerisinde hayvancılığa ayrılan payın her geçen yıl azaldığını görmekteyiz. 2023 yılda yüzde 24.2'ymiş, 2024'te yüzde 21'e düşmüş, 2025'te yüzde 20'ye düşürmeyi planlıyorsunuz. Bakın arttırmayı düşünmüyorsunuz, düşürmeyi planlıyorsunuz. Benim anladığım kadarıyla siz bilhassa özellikle hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize gözden çıkartmışsınız. Yani bu Et ve Süt Kurumu'nun önünde uzayan kuyruklar var. Önümüzdeki bu bütçeye baktığımız zaman bu rakamlara baktığımız zaman bu kuyrukların hiç azalmayacağını üzülerek görmekteyiz"