Çiftçiden İthalata Tepki

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, mısır ithalatındaki verginin yüzde 130'dan yüzde 5'e düşürülmesine tepki gösterdi. İskenderoğlu, mısır hasadının yapıldığı bir dönemde ithalatta vergi indiriminin üretime darbe olduğunu belirterek, "Türk çiftçisine yapılan büyük bir ihanettir. Kendi çiftçinizi kendi elinizle öldürüyorsunuz. Daha doğrusu öldürdünüz. Yazıklar olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Aralık 2024'e kadar 1 milyon ton mısır ithalatı için gümrük vergisinin yüzde 130'dan yüzde 5'e düşürülmesi üreticilerin tepkisine neden oldu. Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, ekonomik kriz ve üretim maliyetlerinin artmasıyla çiftçilerin zorlu bir dönem geçirmesine rağmen bu yıl tarımsal üretimde sadece mısır üreticilerinin gelir elde ettiğini ancak hükümetin aldığı bu kararın mısır satışlarını durdurduğunu söyledi.

'Hükümet sevincimizi kursağımızda bıraktı'

Hükümetin, mısırdan para kazanan üreticilere bir darbe daha vurduğunu söyleyen İskenderoğlu, "Bu yıl tarımsal üretimde tek kazanç elde eden mısıra yönelik hükümet ithalat kapısını açtı, her zaman olduğu gibi çiftçiye karşı ithalat silahını kullandı. Diyarbakır'da serbest piyasada bu yıl mısırın bir tonu 9 bin 500 liraya kadar çıktı. Geçen yıl 6 bin lira olan ton başı mısır fiyatının bu yıl 9 bin 500 liraya çıkması çiftçinin para kazanmasını sağladı. Bizler bu duruma çok sevindik. Ancak hükümet bu sevincimizi kursağımızda bıraktı. 31 Aralık 2024'e kadar Ukrayna'dan 1 milyon ton mısır ithal edilecek. Türkiye'nin birçok bölgesinde 9 bin 500 liraya çıkan mısır fiyatları, hükümetin ithalat kapısını açmasıyla birlikte 8 bin liraya kadar düştü. Şu an mısır alıcısı yok" dedi.

'Vergi indiriminin ardından mısır üreticileri ürünlerini satamaz oldu'

Mısır ithalatında verginin indirilmesi akılla izah edilecek bir durumun olmadığını aktaran İstenderoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkenizdeki mısır üreticileri para kazanacak, siz de yurt dışındaki Hans'ı, Jeo'yu, zengin edeceksiniz. Bu, akıl tutulması gibi bir şey. Günlerdir düşünüyorum bu durumu ama aklım almıyor. Pamuk, arpa, buğday üreticileri zarar etmiş, sadece mısır üreticileri para kazanmış ama siz ona engel oluyorsunuz. Amacınız yurt dışındaki çiftçilere kazandırmaktır. Yazıklar olsun. İnanılır gibi değil. Hükümetin, yurt dışından gelen mısır için uyguladığı vergiyi yüzde 130'dan yüzde 5'e indirmenin amacı nedir? Buna mantıklı bir cevabın olması lazım. Çiftçi bu yıl sadece mısırda para kazandı. Verginin indirilmesinin ardından mısır üreticileri ürünlerini satamaz oldu. Bize diyorlar ki, yerli ve milli çiftçiler ekmesin, yurt dışındaki çiftçileri ihya edeceğiz. Bunun dışından aklıma başka bir şey gelmiyor."

'Bu ithalat kararı üretime darbedir'

Mısır hasadı döneminde böyle bir durumun olmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden İstenderoğlu, "En azından hasadın bitmesinin ardından bu uygulama hayata geçilmeliydi. Evet, ülkenin mısır ihtiyacı varsa ithal edebilir. Ama o gün bugün değil. Yılbaşından sonra yapsaydılar. Çiftçilerimiz ikinci ürünlerini henüz biçmemiş. İkinci ürün bittikten sonra ihtiyaç varsa ithal edebilirler. Sanki bunun altyapı daha önce hazırlanmış. Yurt dışında gelen gemiler ne hikmetse kararnamenin yayımlandığı gün limana yanaşmış. İnanılır gibi değil, yazıklar olsun. Çiftçi mahvoldu, öldü, bitti ve hükümet de seyrediyor. Hükümet kendi eliyle bunu bize yaptı. Başkası yapmadı. Bu ithalat kararı üretime darbedir. Mısır hasadı yapılırken ithalata nasıl izin verirsiniz? Bu, Türk çiftçisine yapılan bir ihanettir. Kim nasıl kabul ediyorsa etsin, Türk çiftçisine yapılan büyük bir ihanettir. Kendi çiftçinizi kendi elinizle öldürüyorsunuz. Daha doğrusu öldürdünüz. Yazıklar olsun. Hükümet, ithalat silahını çiftçiye karşı kullanmaktan artık vazgeçsin. Yerli ve milli üreticisine destek olsun, sadece bunu istiyoruz" dedi.