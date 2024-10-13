Çiftçiler İthalat Kararına İsyan Etti

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\'Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor

(ESKİŞEHİR) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, mısır üreticileriyle bir araya geldi. Üreticiler, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 1 milyon ton mısır ithalatına izin verilmesi ve gümrük vergisinin yüzde 5'e düşürülmesine tepki gösterdi. Çiftçi Mert Çorallı, "Bir sabah kalktığımda ithalat kararıyla birlikte 200 bin lira benim cebimden çalındı. Çiftçimizden çalınan para bir gecede yurt dışındaki çiftçilerin cebine gitti. Bir an önce bu ithalat kararından vazgeçilmesini istiyoruz" dedi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de "Bu iktidar göz göre göre Türk çiftçisine ihanet etti. Bunun adı çiftçi düşmanlığıdır, alın teri düşmanlığıdır" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mısır ithalatına yüzde 130 olan gümrük vergisi yüzde 5'e düşürüldü. Karar ile yılbaşına kadar yurt dışından 1 milyon ton mısır ithalatı yapılacak.

"Bakanımızdan verdiği sözü tutmasını bekliyoruz"

Eskişehir'de ağustos ayında düzenlenen Tarım Çalıştayı'na telefonla bağlanan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya çiftçiler, " Ukrayna'dan Bursa Gemlik Limanı'na mısır geliyor. Bu, biz çiftçilerin ayağına kurşun sıkmak. Neden geliyor? Bize niye destek vermiyorsunuz? Köyler boşalıyor Sayın Bakanım" diye isyan etmiş, Bakan Yumaklı'dan yurt dışından mısır gelmemesi için destek istemişti. Bakan Yumaklı Eskişehirli çiftçilere "Gemlik konusuna da mutlaka bakacağım" diye cevap vermişti.

Çiftçiler çalıştay sonrasında Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile görüşerek taleplerini aktarmıştı. Çiftçiler, Bakan Yumaklı ile buluşmasında da Yumaklı'nın kendilerine, "Eğer mısır fiyatları aşağıya doğru giderse fiyat açıklayacağım ve mısır üreticimi ezdirmeyeceğim" dediğini aktardı. Çiftçiler, "Biz Bakanımızdan verdiği sözü tutmasını bekliyoruz" dedi.

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Genç Rençberler, Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu ve mısır üreticisi çiftçilerle Eskişehir'in Yassıhöyük Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında bir araya geldi.

Açıklanan ithalat kararı sonrası mısır hasadı yapmaktan vazgeçtiklerini açıklayan çiftçi Mert Çorallı, şunları söyledi:

"Bir gece uyandığımda sabah kalktığımda ithalat kararıyla birlikte 200 bin lira benim cebimden çalındı. Bir gecede. Köyümüzden, çiftçimizden çalınan para bir gecede yurt dışındaki çiftçilerin cebine gitti. Biz bu fiyatlarla biçim yaparsak borçlarımızı kapatamayız. Daha çok kötü duruma düşeriz. Bir an önce bu ithalat kararından vazgeçilmesini istiyoruz. Böyle devam ederse biz bir daha ki seneye ekmeyeceğiz. Bunun başka bir açıklaması yok."

"Üreterek batıyoruz, rezil oluyoruz"

Aynı zamanda çerezlik çekirdek üretimi yaptığını da aktaran çiftçi Çorallı, bu yılki çekirdek fiyatlarının geçen yılki fiyatların çok altında satmak zorunda kaldığını belirtti. Çorallı, "Geçen sene tonunu 35 bin liraya satmıştım çekirdeğin. Bugün 26 bin liraya fabrikaya verdim. 600 dekar bir arazim var. Bu araziyi işlemek için yaklaşık 5 milyon lira girdi maliyeti var. Ben bu 5 milyon lirayı tarlaya harcamasaydım altın, dolar alsaydım hiçbir şekilde üretim yapmasaydım en azından kazancım olurdu. Üreterek batıyoruz, rezil oluyoruz" diye konuştu.

İthalat kararı alınmadan bir gün önce mısırın tonunu 9 bin 800 liradan borsaya verdiklerini söyleyen çiftçi Burak Koşan, "Mısırımızı biçtik, akşam borsada sıraya girdik sabah 8 bin lira fiyatla uyandık. Rus çiftçisi de Ukrayna çiftçisi de sabah daha zengin uyandı" dedi.

"Biz kazanırsak devlet daha karlı çıkacak"

"Böyle giderse bizim tarlalarımıza çökecekler" diyen çiftçi Gürkan Çetin, "2 sene önce yulaf fiyatı 6 liraydı, bu yıl 5,5 liraya sattık. 2 sene önce arpa fiyatı 8 liraydı, bu sene 7 liradan aldılar. 2 sene önce buğday fiyatı 9 liraydı devlete en son 8 liradan sattık. 2 yıl öncesine göre fiyatlar aynı hatta daha da altında ama masraflar minimum 3, 4 katı arttı. Biz kazandığımızı bu ülkede harcayan insanlarız. Ama Ukrayna çiftçisi buraya harcamıyor. Biz kazanırsak devlet daha karlı çıkacak. Biz gideceğiz sanayiye, tohumcuya, gübreciye vereceğiz. Onlar da kazanacak. İşçi de kazanacak" diye konuştu.

"Ekmeğimizin, emeğimizin peşindeyiz"

Çiftçiler, sadece mısırda değil bütün mahsullerinde emeklerinin karşılığını alamadıklarını söyleyerek, "Mısır var, çekirdek var, domates var, pancar, patates bu yıl hepsi zararda. Mısırdan yüzümüz gülmek üzereydi ki ağzımızdan emziği çektiler. Yine ortalıkta kaldık. Ağlıyoruz, sesimizi çıkarıyoruz bu sefer de hain ilan ediliyoruz. Biz reklam peşinde değiliz, ekmeğimizin, emeğimizin peşindeyiz" diye isyan etti.

"Çiftçi düşmanlığından vazgeçin, kararnameyi iptal edin"

Mısır tarlasında çiftçileri dinleyen CHP'li Çakırözer, alınan ithalat kararından derhal vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Çakırözer şunları söyledi:

"İki gün önce bir gece yarısı kararnamesiyle 1 milyon ton mısır ithalatına karar verildi. Kimseye sormadan. Mısır daha tarlada duruyor. Üretici hasadını yapıp gidip tarlada satmaya hazırlanırken çıkarılan kararname çiftçimize ihanetten başka bir şey değildir. 20 gün, 1 ay sonra bu kararname çıksa belki de Anadolu çiftçimize zararı olmayacak. Bundan birkaç hafta önce arkadaşlarımız Tarım Bakanına gitti. Tarım Bakanına ithalat yapmayın dediler. Bakan çiftçiye söz vermesine rağmen maalesef yine bir gece yarısı kararnamesiyle Anadolu çiftçisine darbe vuruldu. Bir gecede her birinin cebinden milyonlar resmen çalındı. Rusya'dan, Ukrayna'dan 1 milyon ton mısır ithal edildiğinde çiftçinin cebinden 8 milyar lira çalındı. Elin çiftçisine, aracı firmaya, tekellere aktarıldı. Bunun adı düpedüz emek hırsızlığıdır, alın teri hırsızlığıdır. Bunun adı düşmanlıktır, tarım düşmanlığıdır. Çiftçi düşmanlığıdır. Alın teri düşmanlığıdır. Bunun adı darbeden başka bir şey değil. Göz göre göre Türk çiftçisine ihanet ettiler. Çağrımız bundan bir an önce vazgeçin. Kararnameyi iptal edin. Ayrıca çıkıp çiftçimizin elindeki mısıra fiyat vermeleri lazım. Çiftçimiz mısıra en az 10 lira fiyat istiyor. Bizim de talebimiz budur. Şu anda büyük bir darbe var. Herkesin derdi geçim derdi. Buna herkesin saygı göstermesi lazım. İyi günde fiyatlar yüksek yüzümüz gülüyor derken, kötü günde gelip 'popülizm yapıyorsun' demek doğru değildir. İnsanlar burada derdi olduğu için konuşuyor. Kulak verilmesi lazım."

"En az 10 lira mısır fiyatı açıklanmalı"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın mısır alım fiyatı aşağıya düştüğünde müdahale fiyatı açıklayarak fiyatı tekrar yukarı çekeceklerinin sözünü verdiğini söyleyen Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu ise TMO'nun en az 10 lira mısır alım fiyatı açıklaması gerektiğini söyledi. Çelikoğlu, "Çiftçinin kara gün dostu olan TMO en azından 10 lira fiyat açıklayarak, müdahale alımı yaparak kapsısına giden çiftçinin hiçbirini boş çevirmeden ürünlerini almalı. O zaman esnaf TMO'ya uymak zorunda kalır. 3 gün önceki fiyatlara dönmek zorunda kalır" diye konuştu.