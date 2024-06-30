İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi.
Selçuk- Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.
Dron ile çekilen görüntülerde, Selçuk-Kuşadası yolu çevresinde zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Ciğerimiz yandı! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi - Son Dakika
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