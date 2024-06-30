Ciğerimiz yandı! İzmir\'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi

Ayşe Onat:

Benim görüşüm arkadaşlar her işi devlet yapsın demek kendimizi yok saymaktır. Her işi başkalarından beklemek ve de kendi vazifelerimizi yapmayıp o yapsın, bu yapsın şu yapsın demek insan vasfımıza yakışmaz. Artık silkelenip biraz toplum olarak sorumluluk alma vaktimiz geldi de geçiyor.

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