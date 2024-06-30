Ciğerimiz yandı! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi - Son Dakika
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Ciğerimiz yandı! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi

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İzmir'in Selçuk ilçesinde dün rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangında zarar gören alan, dron ile havadan görüntülendi. Gri ve siyah renge bürünen alanlar yürekleri dağladı.

30.06.2024 09:53
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İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Selçuk- Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ciğerlerimiz yanıyor! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi

ALANLAR GRİ VE SİYAH RENGE BÜRÜNDÜ

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Ciğerlerimiz yanıyor! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi

ZARAR GÖREN ALAN DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Dron ile çekilen görüntülerde, Selçuk-Kuşadası yolu çevresinde zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.

Ciğerlerimiz yanıyor! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
Ciğerlerimiz yanıyor! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
Ciğerlerimiz yanıyor! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
Ciğerlerimiz yanıyor! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
Ciğerlerimiz yanıyor! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
Ciğerlerimiz yanıyor! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
Ciğerlerimiz yanıyor! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
Ciğerlerimiz yanıyor! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
Ciğerimiz yandı! İzmir\'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
Kaynak: AA

Kuşadası, Selçuk, Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ciğerimiz yandı! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Özmen Sefer: Yakin bakalim guzel yerler yanmis.allah öbür tarafa birakmasin iki yakaniz bir araya gelmesin dogaya verdiginiz zarardan dolayi. 50 0 Yanıtla
  • Deniz Öztürk: Orayı bilerek yakanın evi ocağı ailesi yansın... 41 0 Yanıtla
  • Ali Saruhan: Öfffff nedense denize çok yakın tam otellik 25 6 Yanıtla
    Osmanlı torunu: Pencereyi aç biraz 1 1
  • Ayşe Onat: Benim görüşüm arkadaşlar her işi devlet yapsın demek kendimizi yok saymaktır. Her işi başkalarından beklemek ve de kendi vazifelerimizi yapmayıp o yapsın, bu yapsın şu yapsın demek insan vasfımıza yakışmaz. Artık silkelenip biraz toplum olarak sorumluluk alma vaktimiz geldi de geçiyor. 17 4 Yanıtla
    Beşiktaş 1903: Ee ayşe onu halk yapsın bunu halk yapsın yönetenler de kral gibi taht kursun 4 1
  • Emin Erol: hep nedense Türkiye'nin batısında orman yangını çıkıyor her yaz İzmir mugla Çanakkale yanıyor hiç doğuda güney doğuda orman yangını olmuyor Karadeniz'e olmuyor kasıt var bu işte 11 3 Yanıtla
    Ahmet Oruc: Çünkü coğrafya uygun. Doğuda orman yok sayılacak kadar, Karadeniz’in ormanları yanacak kadar kuru değil. 5 2
  • Burak Faran: devletimiz acilen orman yangınlarıyla ilgili önlemler alıp uygulamalı.her sene yaz döneminde ormanlarımız yanıyor yazıkkkkk 14 0 Yanıtla
  • Naci Gülenç: Her yıl aynı senaryo, dünyanın en büyük Tımarhanesinde yaşıyoruz. 12 0 Yanıtla
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