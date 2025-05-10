İşten çıkarılan Çiğli Belediyesi işçilerinden CHP Genel Merkezi önünde eylem

İzmir'de Çiğli Belediyesi'ndeki işlerinden çıkarılan işçiler, CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaparak görevlerine iadelerini talep etti.

11 AYDIR HAKLARINI ARIYORLAR

Genel Merkez önünde grup adına konuşan işçilerden Hale Ören Özdinçer, yıllarca emek verdikleri Çiğli Belediyesi'nden, herhangi bir gerekçe gösterilmeden çıkarıldıklarını ve 11 aydır haklarını aradıklarını söyledi.

"SESİMİZE SAĞIR KALINDI, EMEĞİMİZE SIRT DÖNÜLDÜ"

Özdinçer, "Sesimizi duyurmak için çalmadık kapı bırakmadık ama sesimize sağır kalındı, emeğimize sırt dönüldü. Bu yüzden yola çıktık. İzmir'den Ankara'ya 10 gün boyunca omuz omuza yürüdük." diye konuştu. Sadece partinin tabelasının değil, halkın vicdanının önünde olduklarını vurgulayan Özdinçer, "Biz 16 kadın işçi, işimizi geri istiyoruz. Daha fazla zaman kaybetmeden, daha fazla mağduriyet yaşatmadan bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞENE DEK BEKLEYECEKLER

Emekçi Kadınlar Derneği üyelerinin de destek verdiği açıklamanın ardından gruptakiler, slogan ve alkışlarla işten çıkarılmayı protesto etti. Kadın işçiler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile işe tekrar alım süreçleriyle ilgili görüşene dek Genel Merkez önünde bekleyeceklerini belirtti.