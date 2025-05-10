İşten çıkarılan Çiğli Belediyesi işçilerinden CHP Genel Merkezi önünde eylem - Son Dakika
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İşten çıkarılan Çiğli Belediyesi işçilerinden CHP Genel Merkezi önünde eylem

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İzmir'de Çiğli Belediyesi'ndeki işlerinden herhangi bir gerekçe gösterilmeden çıkarılan işçiler, CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaparak görevlerine iadelerini talep etti. 11 aydır haklarını aradıklarını söyleyen işçiler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile işe tekrar alım süreçleriyle ilgili görüşene dek Genel Merkez önünde bekleyeceklerini belirtti.

10.05.2025 16:50  Güncelleme: 19:24
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İzmir'de Çiğli Belediyesi'ndeki işlerinden çıkarılan işçiler, CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaparak görevlerine iadelerini talep etti.

Kadın işçilerden CHP Genel Merkezi önünde eylem

11 AYDIR HAKLARINI ARIYORLAR

Genel Merkez önünde grup adına konuşan işçilerden Hale Ören Özdinçer, yıllarca emek verdikleri Çiğli Belediyesi'nden, herhangi bir gerekçe gösterilmeden çıkarıldıklarını ve 11 aydır haklarını aradıklarını söyledi.

Kadın işçilerden CHP Genel Merkezi önünde eylem

"SESİMİZE SAĞIR KALINDI, EMEĞİMİZE SIRT DÖNÜLDÜ"

Özdinçer, "Sesimizi duyurmak için çalmadık kapı bırakmadık ama sesimize sağır kalındı, emeğimize sırt dönüldü. Bu yüzden yola çıktık. İzmir'den Ankara'ya 10 gün boyunca omuz omuza yürüdük." diye konuştu. Sadece partinin tabelasının değil, halkın vicdanının önünde olduklarını vurgulayan Özdinçer, "Biz 16 kadın işçi, işimizi geri istiyoruz. Daha fazla zaman kaybetmeden, daha fazla mağduriyet yaşatmadan bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadın işçilerden CHP Genel Merkezi önünde eylem

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞENE DEK BEKLEYECEKLER

Emekçi Kadınlar Derneği üyelerinin de destek verdiği açıklamanın ardından gruptakiler, slogan ve alkışlarla işten çıkarılmayı protesto etti. Kadın işçiler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile işe tekrar alım süreçleriyle ilgili görüşene dek Genel Merkez önünde bekleyeceklerini belirtti.

Kadın işçilerden CHP Genel Merkezi önünde eylem

NE OLMUŞTU?

İzmir Çiğli Belediyesinden yaklaşık 11 ay önce işten çıkarılan 16 kadın işçi, işe iade için çeşitli eylemlerde bulunmuştu. 1 Mayıs'ta CHP Genel Merkezine yürüme kararı alan kadın işçiler, Çiğli'den başlattıkları ve büyük bölümünü yürüyerek katettikleri yolculuğun ardından dün Ankara'ya ulaşmıştı.

İşten çıkarılan Çiğli Belediyesi işçilerinden CHP Genel Merkezi önünde eylem
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İşten çıkarılan Çiğli Belediyesi işçilerinden CHP Genel Merkezi önünde eylem - Son Dakika

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