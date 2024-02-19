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Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu

ARDAHAN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Doğu Ekspresi ve tur operatörleriyle gelen yerli ve yabancı turistler Çıldır Gölü'ne uğramadan bölgeden ayrılmıyor. Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde bir süre gezen, fotoğraf çekilen vatandaşlar daha sonra sevdikleriyle birlikte atlı kızaklara binerek yüzeyi buz tutan gölde atlı kızak ile gezinti yapıyor. Soğuk havaya rağmen saatlerde göl üzerinde kalan vatandaşlar gönüllerince eğleniyor.

İstanbul'dan gelerek Çıldır Gölü'nü ziyaret eden Elif Doğa, "İnanılmaz güzel bir duygu. Tabi bir taraftan da atlarla böyle bu havada onları yorduğumuz için de ekstra bir üzüntü var ama muhteşem bir deneyim bence. Çok güzel ve herkese tavsiye ediyorum" dedi.