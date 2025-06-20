Cilo Festivali\'ne İran-İsrail savaşı engeli

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde İsrail tarafından Türkiye'nin sınır komşusu İran'a yönelik uluslararası hukuku, adaleti ve bireysel vicdanları derinden yaralayan saldırıların düzenlendiği belirtildi.

MÜZİK VE EĞLENCE İÇERİKLİ BÖLÜMLERİ İPTAL EDİLDİ

Saldırılar sonucu İran'ın Tahran, Tebriz, İsfahan ve Kirmanşah şehirleri başta olmak üzere birçok bölgede masum sivillerin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sınır komşumuzda yaşanan acılar ve çatışma ortamı göz önünde bulundurularak, Cilo Festivali'nin müzik ve eğlence içerikli bölümlerinin yaşanacak acılar karşısında doğru olmayacağı değerlendirilmiş, söz konusu etkinliklerin iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu vesileyle İran halkının ve bölgede yaşanan çatışmanın mağduru tüm sivillerin acısını derinden paylaşıyoruz. En kısa sürede bölgedeki şiddetin sona ermesi, barış ve istikrarın yeniden tesisi en büyük temennimizdir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."