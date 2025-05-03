Çin, ABD ile Ticaret Görüşmelerine Hazırlanıyor

Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırması ve Çin'in karşılık vermesiyle tırmanan ticaret gerilimini yumuşatmak ve pazarlığa başlamak üzere fentanil ve öncü kimyasalların ihracatının kontrolü konusunda Washington yönetimine güvence vermeye hazırlandığı ileri sürüldü.

ABD'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, adı açıklanmayan, "konu hakkında bilgi sahibi" kaynaklara dayandırdığı habere göre, Çin Kamu Güvenliği Bakanı Vang Şiahong, Trump yönetiminin bu konudaki taleplerini öğrenmek üzere harekete geçti.

Gazetenin haberinde, Kamu Güvenliği Bakanı Vang'ın, ABD'li yetkililerle görüşmek üzere Washington'a gitmesi veya tarafların üçüncü bir ülkede buluşması olasılığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, müzakerenin henüz kesinliğe kavuşmadığı, Pekin yönetiminin öncesinde ABD'den bir yumuşama bekleyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

WSJ'nin haberi, Çin Ticaret Bakanlığının dün, Washington yönetiminden gelen müzakere önerilerinin değerlendirildiği açıklamasının ardından geldi.

Bakanlığın açıklamasında, ABD'nin bu konudaki isteklerini ilgili kanallardan Pekin yönetimine ilettiği öne sürülmüştü.

ABD ile Çin arasında tarife restleşmesi

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmiş, 4 Mart'ta, önceki kararnamede yaptığı değişiklikle Çin'e yönelik ek gümrük vergisini yüzde 20'ye yükseltmişti.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Çin'e yönelik gümrük vergisi artışının gerekçesi olarak, Çinli yetkililerin, sentetik afyon fentanil ve öncü kimyasallarının ABD'ye akışını kontrol etmekte başarısız olması gösterilmişti.

Trump, 2 Nisan'da, aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Çin'in ABD'ye doğrudan fentanil ihracatı bulunmuyor ancak Washington yönetimi, fentanil yapımında kullanılan öncü kimyasalların Çin'den üçüncü ülkelere ihraç edildiği ve buradan mamul madde olarak kaçak yollarla ülkeye sokulduğunu iddia ediyor.