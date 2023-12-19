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Çin, ABD'nin Tayvan'a askeri destek vermesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Tayvan'a askeri destek vermesine tepki gösterdi

Çin Savunma Bakanlığı, ABD'nin Tayvan'a 300 milyon dolar değerinde askeri tedarik ve donanım desteği sağlamasına karşı çıktı. Çin, bu satışın 'tek Çin' ilkesini ihlal ettiğini ve diplomatik ilişkilere aykırı olduğunu belirtti. Tayvan, Çin ile ilişkilerin en hassas meselesi olarak görülüyor ve Çin, Tayvan'a silah satışına karşı çıkıyor.

Çin, ABD\'nin Tayvan\'a askeri destek vermesine tepki gösterdi
19.12.2023 - 20:51,
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Çin, ABD'nin Tayvan'a 300 milyon dolar değerinde askeri tedarik ve donanım desteğine onay vermesine tepki gösterdi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vu Çien, ABD'nin Tayvan bölgesine silah satışının "tek Çin" ilkesini ihlal ettiğini belirtti.

Satışın, Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'ye, özellikle de Tayvan'a silah satışını azaltmayı taahhüt eden 1982 tarihli 17 Ağustos Bildirisi'ne aykırı olduğunu vurgulayan Sözcü Vu, "Çin bundan rahatsızdır, böylesi bir adıma karşı çıkmaktadır." dedi.

Vu, satışın Çin'in egemenliği ve güvenliğini tehdit ettiğini, Tayvan Boğazı'nda barışa ve istikrara zarar verdiğini savunarak, "Tayvan, Çin-ABD ilişkilerindeki en hassas meseledir. ABD'ye Tayvan'ı silahlandırmaya son vermeye, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemeyeceği sözünü tutmaya, bu yanlış ve tehlikeli yolda daha fazla ilerlemekten kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), 16 Aralık'ta Tayvan'ın Komuta, Kontrol, Haberleşme ve Bilgisayar (C4) kapasitesini sürdürmesi için 300 milyon dolar değerinde daimi tedarik ve donanım desteği sağlayacağını bildirmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin de Tayvan'a askeri destek sağlayan firmalara karşı tedbirler uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan'a silah satışına karşı çıkıyor.

Kaynak: AA
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