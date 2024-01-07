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Çin, ABD'ye silah satışı yapan 5 şirkete yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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Çin, ABD'ye silah satışı yapan 5 şirkete yaptırım uygulayacak

Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışına aracılık ettiği gerekçesiyle 5 Amerikan savunma sanayi şirketine yaptırım uygulayacağını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, bu satışın 'tek Çin' ilkesini ihlal ettiğini ve Üç Ortak Bildiri'ye aykırı olduğunu belirtti. Yaptırımlar kapsamında şirketlerin Çin'deki varlıkları dondurulacak ve para transferi ile işbirlikleri yasaklanacak. Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip olmasına rağmen Çin'in egemenlik iddiası nedeniyle uluslararası alanda tanınmamaktadır.

Çin, ABD\'ye silah satışı yapan 5 şirkete yaptırım uygulayacak
07.01.2024 - 17:29,
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Çin, ABD'nin egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a silah satışına aracılık ettiği gerekçesiyle 5 Amerikan savunma sanayi şirketine yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tayvan bölgesine silah satışının, "tek Çin" ilkesini ihlal ettiği ve ABD ile diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'ye aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'in, Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca, BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat ve Data Link Solutions isimli 5 Amerikan savunma sanayi şirketine yaptırım kararı aldığı kaydedildi.

Yatırım kapsamında söz konusu şirketlerin Çin'de menkul ve gayrimenkul varlıkları dondurulurken Çin'deki kurumlar ve bireyler ile para transferi ve işbirlikleri yapması yasaklanacak.

Pekin yönetimi, Washington'ın, 24 Ağustos 2023'te Tayvan'a 500 milyon dolarlık F-16 kızılötesi arama takip sistemi ve ilgili ekipmanın satışına onay vermesinin ardından, bu donanımları tedarikçisi olan ABD'li savunma sanayi şirketleri Lockheed Martin ile Northrop Grumman'a yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), 16 Aralık 2023'te Tayvan'ın Komuta, Kontrol, Haberleşme ve Bilgisayar (C4) kapasitesini sürdürmesi için 300 milyon dolar değerinde daimi tedarik ve donanım desteği sağlanacağını duyurmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, kararın ardından Tayvan'a askeri destek sağlayan firmalara karşı tedbir uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.

Yeni yaptırımlar, bu program kapsamındaki tedarikçi şirketleri hedef alıyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan'a silah satışına karşı çıkıyor.

Kaynak: AA
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