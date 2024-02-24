Çin, ABD\'yi Taiwan\'a silah satışını durdurmaya çağırıyor

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BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'den Taiwan bölgesine silah satmayı ve başka yollarla bölgeyi silahlandırmayı durdurmasını, ayrıca adayla askeri teması kesmesini istedi.

Zhang, Cuma günü, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Taiwan'a 75 milyon dolar değerinde gelişmiş taktik veri bağlantı sistemi satışına onay vermesiyle ilgili soru üzerine, ABD'nin Taiwan bölgesine silah satışına kesin ve net şekilde karşı çıktıklarını vurguladı.

ABD'nin Taiwan'la ilgili konuları manipüle edip, silah satışları ve askeri yardımlarla Taiwan'ın bağımsızlığından yana olanı ayrılıkçı güçleri cesaretlendirmeye çalıştığını söyleyen Zhang, bunun da Çin'in egemenlik ve güvenlik çıkarları ile Çin ile ABD orduları arasındaki ilişkilere ciddi zarar verdiğini ifade etti.

Taiwan meselesinin Çin-ABD ilişkilerindeki ilk kırmızı çizgi olduğunu hatırlatan sözcü, bu çizginin aşılmaması gerektiğini vurgulayarak Taiwan'ın silahlandırılmasının ABD tarafından girişilen tehlikeli bir teşebbüs olduğunu belirtti.

Zhang, ABD'den tek Çin ilkesi ile başta 17 Ağustos 1982 tarihli bildiri olmak üzere Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerine ciddiyetle uymasını istedi.

ABD'ye Çin'i Taiwan vasıtasıyla kontrol altına almaya yönelik provokatif eylemlerine son vermesi çağrısı yapan Zhang, bunun yerine ABD'nin, Çin-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel barış ve istikrara somut katkılarda bulunması gerektiğini söyledi.

Zhang, Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak için kararlı ve güçlü tedbirler alacağı konusunda uyardı.