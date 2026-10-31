Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokakta: Birçok kentte polisle göstericiler karşı karşıya geldi - Son Dakika
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Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokakta: Birçok kentte polisle göstericiler karşı karşıya geldi

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Fransa\'da Sarı Yelekliler yeniden sokakta: Birçok kentte polisle göstericiler karşı karşıya geldi
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Fransa\'da Sarı Yelekliler yeniden sokakta: Birçok kentte polisle göstericiler karşı karşıya geldi
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Fransa'da hayat pahalılığına yönelik tepkiler yeniden kitlesel gösterilere dönüştü. Sarı Yelekliler, hükümetin ekonomi politikalarına karşı Paris başta olmak üzere birçok kentte yürüyüş düzenledi. Öğrencilerin ve sendikaların da katıldığı eylemlerde bazı kentlerde polis müdahalesi yaşanırken, güvenlik güçleri gösterileri kontrol altına almak için biber gazı ve tazyikli su kullandı.

Fransa'da hayat pahalılığına tepki gösteren Sarı Yelekliler, başta Paris olmak üzere birçok kentte yeniden sokağa çıktı. Sendikaların ve öğrencilerin de destek verdiği gösterilerde hükümetin ekonomi ve eğitim politikaları protesto edilirken, bazı kentlerde polis ile eylemciler arasında gerginlik yaşandı.

PARİS'TE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Başkent Paris'teki gösteri, yerel saatle 14.00'te kent merkezinin dışındaki Bagnolet Kapısı'nda başladı. Charenton Kapısı yönünde yürüyen göstericiler, “Genel grev istiyoruz”, “Sokaklar bizim” ve “Genciz, kararlıyız, devrimciyiz” sloganları attı.

Eylemciler, “Yaşamak istiyoruz”, “Özgürlük” ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan pankartlar taşıdı. Gösteride ülkede artan ırkçılığa tepki gösterilirken, Gazze halkıyla dayanışma amacıyla Filistin bayrakları ve kefiyeler de taşındı.

Gösterilerin Cadılar Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle bazı katılımcıların çizgi roman karakterlerinin kostümlerini giydiği görüldü. Yürüyüş güzergahı boyunca kolluk kuvvetlerine ait bir helikopter de devriye gezdi.

BİRÇOK KENTTE POLİS MÜDAHALESİ

Paris'te yürüyüşün sona erdiği Charenton Kapısı'nda kalabalığın yoğunlaşması üzerine polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Rennes, Marsilya ve Lyon'da da polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Rennes'de polis, eylemcilere biber gazı ve cop kullandı. Lyon'da göstericilerin polise çeşitli cisimler fırlatması üzerine biber gazıyla müdahalede bulunuldu.

Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokakta: Birçok kentte polisle göstericiler karşı karşıya geldi

Marsilya'da yüzleri maskeli kişilerin polise taş ve cam şişe attığı, güvenlik güçlerinin ise biber gazı kullandığı bildirildi. Toulouse'da izinsiz düzenlenen gösteriyi dağıtmak isteyen polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahalede bulundu.

HÜKÜMET GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ARTIRDI

Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen Sarı Yelekliler gösterilerinde yaşanan şiddet olaylarının ardından hükümet, güvenlik önlemlerini artırmıştı. Gösteriler sırasında 3 bini aşkın iş yerinin hasar gördüğü veya yağmalandığı bildirilmiş, yeni eylemlere karşı bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı dahil çeşitli tedbirler alınmıştı.

Alınan önlemlere rağmen Sarı Yelekliler, 24 Ekim'de de sokaklara çıkmıştı. Verilen bilgilere göre, eylemlerde şimdiye kadar bini aşkın kişi yaralanırken yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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