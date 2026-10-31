Almanya'da 34 şehirdeki gençlik protestolarında Köln yürüyüşü iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Almanya'da 34 şehirdeki gençlik protestolarında Köln yürüyüşü iptal edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da 'Gen Z regelt' öncülüğünde 34 şehirde düzenlenen gençlik protestolarında binlerce kişi sokağa çıktı. Köln ve Stuttgart'ta yüzlerini kapatan ve yanıcı madde kullanan göstericilere polis müdahale etti; Köln'de yürüyüş iptal edilirken mitinge izin verildi.

Fransa'daki gençlik protestolarının ardından Almanya'da 34 şehirde düzenlenen gençlik protestolarında binlerce kişi sokağa çıktı. Köln ve Stuttgart'ta polis, yüzlerini kapatan ve yanıcı madde kullanan göstericilerin yürüyüşüne müdahale etti.

Almanya'da gençlik hareketi "Gen Z regelt" öncülüğünde ülke çapında protestolar düzenlendi. Eğitim sistemindeki sorunlar, artan yaşam maliyetleri, sosyal hizmetlerdeki kesintiler ve zorunlu askerlik tartışmalarına dikkat çekmek isteyen gençler, Berlin, Köln, Frankfurt, Münih, Stuttgart ve Hamburg başta olmak üzere çok sayıda şehirde gösterilere katıldı. Organizatörlerin internet üzerinden 182 binden fazla katılım bildirimi aldıklarını açıklamalarına rağmen gösterilere fiilen katılanların sayısı beklentilerin altında kaldı.

Köln'de polis yürüyüşü iptal etti

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin en büyük kenti olan Köln'de gösteriler sırasında yaşanan olaylar üzerine polis müdahalede bulundu. Polis açıklamalarına göre bazı göstericilerin yüzlerini kapatması ve yanıcı maddeler kullanması nedeniyle planlanan yürüyüş iptal edilirken, miting yapılmasına izin verildi. Köln'de organizatörler yaklaşık 15 bin kişinin katılmasını beklerken, polis ise katılımın bu rakamın belirgin şekilde altında kaldığını açıkladı.

Stuttgart kentinde de polis ve göstericiler arasında zaman zaman gerginlik ve çatışmalar yaşandı. Polisin yaptığı açıklamaya göre bazı göstericilerin yüzlerini kapatması, sis bombaları ve havai fişek benzeri yanıcı malzemeler kullanması üzerine yürüyüş birkaç kez durduruldu.

Ülkenin diğer büyük kentlerinde protestolar genel olarak sakin geçerken, Berlin, Frankfurt ve Münih'te katılım beklentinin altında kaldı. Basında yer alan haberlere göre söz konusu üç kentteki protestolara yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

Protestocuların talepleri

"Gen Z regelt" hareketi, gençlerin geleceklerini doğrudan etkileyen siyasi ve ekonomik kararlarda daha fazla söz sahibi olması gerektiğini savunuyor. Hareketin başlıca talepleri arasında eğitim sistemine daha fazla kaynak ayrılması, öğretmen açığının giderilmesi ve eskiyen okul binalarının yenilenmesi bulunuyor. "Gen Z regelt" ayrıca artan kira ve yaşam maliyetlerine karşı önlem alınmasını, sosyal yardım ve sağlık hizmetlerindeki kesintilere son verilmesini talep ediyor.

Kaynak: İHA
Stuttgart3. SayfaFc KölnGençlikAlmanyaGüncelPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Sarıgül ailesi soruşturmasında yeni itiraf Oğlu belediyenin 6. katında özel oda tahsis ettirmiş Sarıgül ailesi soruşturmasında yeni itiraf! Oğlu belediyenin 6. katında özel oda tahsis ettirmiş
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Babasını tanımayan yok Çektiği video başına iş açtı Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı
Uydu görüntüleriyle incelendi: İran’ın vurduğu ABD üslerindeki hasar milyarlarca doları buldu Uydu görüntüleriyle incelendi: İran'ın vurduğu ABD üslerindeki hasar milyarlarca doları buldu
20:57
Kadıköy’de soğuk duş Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe’ye kaybetti
Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti
20:18
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
19:43
La Liga’da hakemler için tarihi karar: Artık maç sonlarında...
La Liga'da hakemler için tarihi karar: Artık maç sonlarında...
19:34
TFF’den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
TFF'den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
19:25
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 21:04:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Almanya'da 34 şehirdeki gençlik protestolarında Köln yürüyüşü iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android